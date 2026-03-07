Confirmado: Habemus Pregó... a medio gas: sin la espectacularidad de los Moros ni gegants ni el barco pirata

Una Cavalcada del Pregó de Castelló a medio gas. La suspensión del desfile a apenas 20 minutos de las 16.00 horas ha ocasionado incertidumbre y cierto caos entre los más de 3.000 participantes, desde la parte de la Historia y la Fundación a la de los pueblos y el terme de Castelló. Pero Castelló ha salido igual a la calle, paraguas en mano, con 'orgull de genealogia', un 'deure que es manifesta', como dice Bernat Artola.

Mientras algunos de los municipios participantes han decidido dar media vuelta y volverse a casa, con una alerta amarilla por una lluvia que caía sin piedad a esa hora, como Almassora o Vistabella, los entes vinculados han estado hasta última hora en comunicación directa con el Ayuntamiento y la Junta de Festes para buscar una solución. Y que el pregonero 2026, un ilusionado Manuel Torada, pueda alzar la voz con los versos de Bernat Artola.

La lluvia ha hecho acto de presencia pasadas las 18.30 horas, pero, paraguas en mano, no ha decaído la fiesta. Porque Castelló, como ha dicho la alcaldesa, Begoña Carrasco, "estamos hechos de otra pasta".

Un segundo comunicado, a las 18.30 horas, ha anunciado que "a las 19.00 horas, se hará un desfile con los colectivos y la representación de los pueblos que quiera participar con la finalidad de que el pregoner pueda cantar hoy el Pregó. Será el mismo recorrido y está previsto que el sequier major cante el Pregó en los mismas ubcaciones de siempre". Y muchos colectivos se han puesto las manos en la cabeza.

Moros d'Alqueria, sin trajes y sin banda

Los Moros d'Alqueria participarán en el desfile... con sus tradicionales blusas negras. Sin sus espectaculares trajes de Ropería Chimo, y sin las bandas de música que seguían a cada una de las escuadras, que este 2026 han venido de Vinaròs, les Coves de Vinromà, Catí y Atzaneta. Tono Font, presidente de la asociación, ha destacado a Mediterráneo que "los trajes ya están de vuelta a Cocentaina; son unos trajes muy valiosos, con un seguro importante, que no pueden salir a la calle con lluvia; los músicos han decidido regresar a casa, ante la imposicibilidad de desfilar, y los moros han regresado a cambiarse y desmaquillarse, lo mismo que las 35 reinas infantiles que iban a acompañarnos en este Pregó en nuestro 50º aniversario".

Font ha señalado que "el comunicado inicial ha sido tan ambiguo, que no ha especificado cómo va a ser el desfile".

Germandat dels Cavallers, sin el Rei en Jaume a caballo

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta desfilará con "todas las secciones al completo, pero sin el Rei en Jaume a caballo, ante la peligrosidad de desfilar con la calle mojada". Estarán la milicia Templaria, la Ordre Bellatora, la Sección de Bombos y Tambores Desperta Ferro! y el Capítol Permament, además de Na Violant 2026, Victoria Arcos, y sus dones de companya.

"Y no habrá carroza, también según las indicaciones de la organización de la Junta de Festes", ha explicado.

Cabuts sin gegants en el Rei Barbut

La Colla del Rei Barbut ha roto filas a primera hora de la tarde después del comunicado oficial, y en el desfile de esta tarde-noche, está previsto que salgan "unos seis cabuts, pero sin gegants, ante la imposibilidad de poder hacerloa bailar, y el riesgo de caída". Sí tendrá presencia el Rei Barbut, en nombre de la Conlloga y de la mitología de Josep Pascual i Tirado.

Les acompañará la Unió Musical Castellonenca, "que ya se habían despedido, pero que se habían quedado en la colla, en las Aulas, a la espera de que parara la lluvia", según ha explicado el portavoz, Pedro Chornet.

L'Aljama, al complet

Corriendo, corriendo, los integrantes de la Asociación l'Aljama, en representación de los judíos en el imaginario de las tres cultuyras que vivían en el Castelló de 1251, el de la fundación de la ciudad, saldrán "todos, pero a pie de calle, sin carroza, y con el Adelantat 2026, 'Toni el Figuero' en la corte, repartiendo oro.

El pregoner, contento de entonar los versos al final

Manuel Torada, pregoner 2026, ha estado toda la tarde, como dice el dicho, "como una novilla lluviosa, dichosa", aguantando el temporal y en permanente contacto con la Junta de Festes. "Después de una mañana en la que hemos participado, tanto el pregoner infantil, Nicolás Cabello, como yo, en la recepción a las delegaciones, la entrega de Fadrins Honorífics y la mascletà, por la tarde, he estado muirando al cielo, a la espera del acto alternativo y sin perder un ápice de ilusión de cantar el Pregó".

"Si yo no canto el Pregó no comienza la fiesta", ha bromeado, mientras ha dicho que "lo principal es pder entonar los versos, por que Ja el dia és arribar, de la nostra Magdalena, y la gente quiere fiesta". "Siempre con una sonrisa en la boca, lo principal es poder cantar el Pregó".

El primer Pregó, en el Forn del Pla, ha resultado "exultante".

Los Cavallers Templers, sin sus arqueros

Los Cavallers Templers de Castelló salieron en casi su totalidad en el desfile alternativo, pero sin poder brindar a Castelló una de las sorpresa que tenía preparada: una sección de arqueros profesionales, que querían hacer demostraciones a lo largo del recorrido, desde el Forn del Pla hasta la Puerta del Sol.

Los pueblos, decepcionados

Desde los pueblos, se ha instalado el desconcierto y la desinformación. Algunos, como Almassora o Vistabella han decidido que sus reinas, sus costumbres y sus bailes no iban a a estar en el Pregó. Otros, con las reinas vestidas y compuestas... con sus coronas y sus trajes tradicionales, esperaban información sobre la carroza provincial, como las de Sant Jordi o San Rafael del Río.

Los municipios también han sido convocados a las 19.00 horas en el Forn del Pla.

Madrinas de las gaiatas, a sus puestos

La Gestora de Gaiates ha confirmado ya la participación de las madrinas en la carroza de la reina, así como las parejas de ‘castelloneros’ con picas y cestas de flores representando a las 19 gaiatas.

Otros actos

L’Enfarolà del Campanar será el acto con que se cerrará, siempre que la meteorología lo permita a las 22.00 horas, el primer día de fiestas, poco antes de dar inicio, a las 23.00 horas, Magdalena Remember en el Recinto de Conciertos (Recinto de Ferias y Mercados), tras los DJ benéficos del tardeo.

Por su parte, la salida de las Gaiatas del almacén, prevista a las 23.00 horas, queda aplazada hasta mañana domingo, a las 16.00 horas, por precaución ante la probabilidad de nuevos chubascos durante la noche que pudieran deteriorar los monumentos aparcados en la calle, tal y como ha explicado a Mediterráneo el presidente de la Gestora de Gaiates, José Antonio Lleó.

