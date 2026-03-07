El Fadrí consigue engalanarse a pesar de la lluvia con la Enfarolà

Castelló ha luchado este sábado contra el agua incesante y lo ha hecho hasta el final, hasta el último de los actos oficiales del primer sábado de sus fiestas fundacionales. La Magdalena 2026 se ha empeñado en arrancar con toda su artillería y la Enfarolà ha sido muestra de ello. Y es que este evento venía bien cargado en cuanto a artillería. La colla Xaloc se ha encargado, con su sección de trabucaires, de disparar desde los balcones del Ayuntamiento de la capital de la Plana en una fusión total entre solemnidad y espectáculo.

La Enfarolà del Fadrí en la Magdalena 2026. / Erik Pradas / Mediterráneo

El acto ha comenzado este año con esos trabucaires para seguir inmediatamente después con el grupo de dolçaina i tabal de Xaloc desplegando todo su sonido tradicional.

Pirotecnia de 'altura' y un respiro de la lluvia

Para complementarlo todo, la Pirotecnia del Alto Palancia, Piroalpa, originaria de Altura, ha puesto el broche de oro con los colores de Castelló sobre el Fadrí.

Los asistentes que también han desafiado a la meteorología han sido bien recompensados. El estruendo de la pirotecnia alrededor del campanario castellonense ha sido de altura: tanto por el Fadrí como por la procedencia de la pirotécnica. Así, este preciado Bien de Interés Cultural ha brillado por encima de toda Castelló y se ha desplegado sobre él la senyera de Castellón con la enseña de la Magdalena 2026 para cerrar la primera jornada de fiestas.

Apenas minutos después de la Enfarolà y tras dar un breve respiro que casi ha parecido divino, ha comnezado a llover de nuevo con fuerza sobre la ciudad.