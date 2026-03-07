El Fadrí consigue engalanarse a pesar de la lluvia con la Enfarolà
La colla Xaloc y la Pirotecnia del Alto Palancia, procedente de Altura, hacen brillar al preciado monumento y lo visten de los colores de Castelló
Castelló ha luchado este sábado contra el agua incesante y lo ha hecho hasta el final, hasta el último de los actos oficiales del primer sábado de sus fiestas fundacionales. La Magdalena 2026 se ha empeñado en arrancar con toda su artillería y la Enfarolà ha sido muestra de ello. Y es que este evento venía bien cargado en cuanto a artillería. La colla Xaloc se ha encargado, con su sección de trabucaires, de disparar desde los balcones del Ayuntamiento de la capital de la Plana en una fusión total entre solemnidad y espectáculo.
El acto ha comenzado este año con esos trabucaires para seguir inmediatamente después con el grupo de dolçaina i tabal de Xaloc desplegando todo su sonido tradicional.
Pirotecnia de 'altura' y un respiro de la lluvia
Para complementarlo todo, la Pirotecnia del Alto Palancia, Piroalpa, originaria de Altura, ha puesto el broche de oro con los colores de Castelló sobre el Fadrí.
Los asistentes que también han desafiado a la meteorología han sido bien recompensados. El estruendo de la pirotecnia alrededor del campanario castellonense ha sido de altura: tanto por el Fadrí como por la procedencia de la pirotécnica. Así, este preciado Bien de Interés Cultural ha brillado por encima de toda Castelló y se ha desplegado sobre él la senyera de Castellón con la enseña de la Magdalena 2026 para cerrar la primera jornada de fiestas.
Apenas minutos después de la Enfarolà y tras dar un breve respiro que casi ha parecido divino, ha comnezado a llover de nuevo con fuerza sobre la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo