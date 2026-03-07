Magdalena 2026: ¡Por 775 años más, Castelló!

¡Por 775 años más, Castelló! Felicitats, feliz cumpleaños, happy birthday, bon anniversaire, alles gute zum geburtstag, buon compleanno, parabéns, Zhùcí, mabrouk y felicitări. Son diez formas de felicitar a la ciudad, la capital de la Plana, en el aniversario de su fundación, desde aquel 8 de septiembre de 1251 en el que «estando el rei En Jaume en Lleida, enviaba una orden a su lugarteniente en el Reino de València, Eiximen Pérez d’Arenós, para permitir e impulsar el poblamiento en la llanura del término», del Castell Vell a vora mar, como explica la historiadora de la Universitat Jaume I Lledó Ruiz en su artículo del especial de Magdalena del diario Mediterráneo, y tal y como ya forma parte del imaginario castellonero y castellonense, que no es lo mismo.

Eso sí, a sabiendas que las primeras celebraciones documentadas datan de 1375 (ese será otro aniversario, que ya vendrá), y que las primeras fiestas de la Magdalena en el formato actual arrancaron en 1945. En una ciudad que hace ya unos años celebra cada 8 de septiembre la fecha de su andadura como término feudal y ahora capital.

Magdalena es calle, gastronomía, orgullo, pirotecnia, música, sentimiento, tradición y luz

Dolçaina i tabal en todos los actos de las fiestas de la Magdalena. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Diez formas también de homenajear las fiestas fundacionales en clave internacional, una clave que Castelló conoce, y muy bien, desde que en 2010, la Magdalena fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, un interés que mantiene intacto con visitantes llegados de oriente y de poniente para participar en la festa plena en la calle, de todos y para todos, abierta y participativa. Porque la Magdalena es la semana grande de Castelló.

Una semana en rojo en el calendario

Esa semana que uno marca en rojo en el calendario, desempolva el traje de castellonero y de castellonera, prepara sus ximos caseros en familia y busca el mocaor. Es el tiempo de lucir la colla, dar la bienvenida a los que vienen de fuera solo para estas fechas, y celebrar por todo lo alto que Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena, como apunta Bernat Artola y cantará este sábado de Pregó alto y claro un Manuel Torada «honrado, ilusionado y ansioso» por ser parte -¡y qué parte!- del engranaje de esa gran máquina que pone en marcha las fiestas; y el lunes de Pregó Infantil, un Nicolás Cabello que asume el cargo «con responsabilidad y la ilusión de un niño de 13 años».

Moros d'Alqueria en el Pregó. Este año cumplen su 50º aniversario. / KMY ROS

Magdalena es calle, gastronomía, pirotecnia, orgullo, sentimiento, tradición y luz. La de sus gaiatas, con los monumentos de la ciudad, obra en 2025 de Farola-Ravalet ySequiol. Gaiata que es luz, que es un sentir de pertenencia. De ser de Castelló, vivas es Madrid, Copenhage o Nueva York.

La semana de Magdalena es la de la vuelta a casa, a los orígenes, para disfrutar de la luz mediterránea, el primer caloret magdalener, y de nuestra gente.

Pero es más. La Magdalena son las personas. Las que forman las 19 comisiones de sector, las casi 300 collas federadas, los entes vinculados, las asociaciones festeras, la Junta de Festes, las damas de la ciudad y las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón. Todos son una muestra del orgull de genealogia castellonero. El que imprima la banda verde, la que emociona en el Pregó con la salida de los orígenes de la ciudad, con las Tres Culturas al frente tras los cabuts i gegants de la Colla del Rei Barbut, con su Tombatossals.

Rei en Jaume de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en el Pregó. / KMY ROS

Espectacularidad y tradición

Mágdalena es bailar el Rotllo i canya, que cumple 80 años -¡más felicidades!-, es la emoción de ver arrancar en el Forn del Pla la espectacularidad de las filaes de Moros d’Alqueria, que este 2026 se vivirán por duplicado en su 50º aniversario, con un Pregó de altos vuelos, «su razón de ser», dicen; y un gran desfile moro que convertirá Castelló en una alquería árabe por una tarde. Más felicidades.

Y también parabienes para la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, de donde nacieron las primeras escuadras moras, en su 75º cumpleaños. Un aniversario que se vivirá durante todo el año, con diferentes actos y que se vivirá diferente, con toda la solemnidad y protocolo, en el Homenatge al Rei y en el Homenatge a Na Violant.

Una Magdalena de aniversarios que quiere ir a más. Con más impacto económico, más actos, más visitantes... y el mismo espíritu de acogida y capitalidad. Vítol! n