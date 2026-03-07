Magdalena 2026: El Mesón de la Tapa y la Cerveza abre sus puertas

El Mesón de la Tapa y la Cerveza abre sus puertas. A partir de las 12.00 horas y de manera ininterrumpida hasta las 00.00 todos los días de las fiestas, este recinto volverá a erigirse como uno de los grandes epicentros de las celebraciones fundacionales de la Magdalena. Tras más de 20 años reuniendo a prestigiosos restauradores de la provincia, la cita gastronómica por excelencia de estas fiestas vuelve a la capital de la Plana bajo el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel.

El Mesón de la Tapa y la Cerveza abre sus puertas. / Álex Marí

En esta nueva edición, la organización mantiene los precios populares. Así, se podrá comer por 5 euros y también está la promoción especial de 6,5 euros, que incluye una ficha de comida y otra de bebida. Asimismo, habrá cerveza Águila dorada, sin alcohol, sin gluten, Radler y refrescos por 2,5 euros la consumición.

Oferta culinaria

Cabe destacar que este año crece la oferta culinaria de forma notable respecto a ediciones anteriores con la incorporación de hosteleros de reconocido prestigio que trasladan temporalmente sus cocinas al propio recinto.

A los clásicos puestos de frituras, arroces, guisos, hamburguesas y tapas se suman especialidades como bocadillos a la brasa, tostas variadas y las populares pizzas de Filippo Asimismo, el carácter internacional volverá a ser protagonista.

El Mesón de la Tapa y la Cerveza abre sus puertas. / Toni Losas

Cocina internacional

La cocina peruana estará representada por Norteño Chicken y habrá patatas especiales y el tradicional sándwich milanesa napolitana de Argentina. La gastronomía rumana también contará con un espacio y los amantes del kebab podrán degustar las exquisitas propuestas de Manhattan, de Almassora. La creciente demanda latina tendrá respuesta en Lefritangue, que promete sorprender con elaboraciones de primer nivel.

Entre las casetas más esperadas destaca La Española, donde se podrán saborear tortillas de patata gourmet, deliciosos bocadillos de calamares, ximos y jamón, todo ello acompañado en exclusiva por la cerveza El Águila y una amplia variedad de refrescos.

La Ruleta de la Mascletà

Tras el éxito del año pasado y como atractivo añadido, también regresa la Ruleta de la Mascletà, una iniciativa en la que los participantes obtendrán premio seguro. Participar es muy fácil. Hasta el domingo 15 de marzo se repartirán flyers entre el público que asista a la mascletà, cada uno equivalente a una participación en la ruleta, que funcionará diariamente de 14.30 a 16.00 horas, con lo que se sumará emoción a la programación del recinto gastronómico.

Hasta el domingo 15 de marzo se repartirán 'flyers' entre el público que asista a la mascletà, / Gabriel Utiel

La música en directo, con actuaciones como la de El Serrucho, el parque infantil, un photocall de inspiración magdalenera y una exclusiva terraza vip completan la oferta de un espacio pensado para todos los públicos y llamado, una vez más, a convertirse en punto de encuentro imprescindible de las fiestas.

¡Pásate por el Mesón y que no te lo cuenten!