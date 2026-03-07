El Mesón de la Tapa y la Cerveza, el lugar ideal para reponer fuerzas

Parecía que no pero sí. Pocos minutos después de la inauguración el Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Magdalena estaba lleno en toda la zona cubierta por toldos. Una despedida de soltera, con charanga incluida, la de Sucre Alt de la Vall d'Uixó, además de la música ambiente, ha animado esta mañana las primeras horas de vida del espacio festivo patrocinado por Mediterráneo y Águila Amstel.

Poco después, y pese a la lluvia, el goteo de asistentes ha ido a más y una multitud ha empezado a disfrutar de los suculentos platos que se ofrecen en uno de los puntos de más variedad gastronómica y atención rápida. Que todo suma para disfrutar sin pausas de la Magdalena.

El 'hogar' fijo para castelloneros y visitantes

Una de las curiosidades es la diversidad, con muchos castelloneros de soca de la capital pero también otros llegados de toda la provincia (Nules, Vila-real, Onda, Burriana, etc.), que sienten ese Mesón como su hogar.

Un grupo había llegado en bus a primera hora desde Artana y allí estaban, aprovechando las primeras horas de fiestas, cerveza en mano, con toda la jornada por delante hasta el regreso de noche.

Entre los disfrutones, algunos venidos desde bastante lejos, como unas chicas de Fuerteventura o una argentina, aunque afincada en València con novio castellonense. Para los que no sepan dónde quedar estos días, pues, les damos ideas: en el Mesón, es posible, desde las 12.00 a las 00.00 h, todos los días, hasta el 15 de marzo. El recinto mantiene un año más sus precios populares: comida por 5 euros; comida y bebida por 6,5 euros; o 2,5 por consumición: cerveza Águila dorada, sin alcohol, sin gluten, Radler y refrescos.