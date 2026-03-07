Programa de la Magdalena del 8 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
Todos los actos previstos para el 'día grande' de las fiestas
Castellón
A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 8 de marzo, el día grande de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Domingo 8 de marzo
- 06:30 h | Tradicional volteo de la campana Vicent al amanecer para anunciar la solemnidad del día.
- 07:00 h | Gran despertà en la calle Mª Rosa Molas y en la explanada del Casal Jove (Grao), a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Patrocina BP Energía.
- 07:00 h | Dianas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía.
- 07:00 h | Reparto de cañas y cintas a los romeros en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía.
- 07:30 h | Reparto de cañas y cintas en la Tenencia de Alcaldía del Grao para la XXX "Pujada del Grau a la Magdalena pel Camí de la Pedrera". Organiza Associació Cultural La Barraca. Patrocina BP Energía.
- 07:30 h | Concentración de la XXII Mostra de Carros Engalanats en la calle Gobernador y en la avenida Hermanos Bou. Organiza la Federació de Colles de Castelló.
- 08:00 h | Misa de romeros en la Concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes hacia el Ermitorio de la Magdalena. Al llegar, reparto del típico rollo magdalenero. Patrocina BP Energía.
- 08:00 h | Despertà de los Carros Engalanados en la calle Gobernador, con salida simultánea desde la plaza M.ª Agustina y avenida Hermanos Bou y remate final en la plaza Cardona Vives. Organiza y patrocina la Federació de Colles de Castelló.
- 13:00 h | Degustación de una monumental paella al pie del cerro de la Magdalena. Patrocinan Alcampo y C.C. Salera. Colaboran Arroz Dacsa, Coca-Cola, Cerveza Estrella Damm, Dil y El Periódico Mediterráneo.
- 15:45 h | Tornà de la Romería desde la ermita de la Magdalena hasta la Concatedral de Santa María.
- 16:45 h | Recepción en Sant Roc de Canet por parte del ermitaño y autoridades. Canto de Els Gojos y dansà popular.
- 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de La Quinta para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta.
- 18:00 h | Resilientes. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
- 18:30 h | Llegada de la Tornà a la Basílica de Lledó con recepción oficial y canto de Els Gojos y la Salve. A la entrada a la ciudad, remate pirotécnico aéreo en la calle Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
- 18:30 h | Fito & Fitipaldis (Oficial Tribute Band). Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 19:30 h | Entrada de los Carros Engalanados por el Forn del Pla, iniciando el Desfile de la Tornà.
- 20:00 h | Entrada de la Tornà de la Romería a la ciudad por el Forn del Pla, con el tradicional acto de Les Tres Caigudes y posterior recorrido hasta la concatedral.
- 20:30 h | Desfile de Gaiatas con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.
- 21:00 h | Fiesta Canguro. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)
- 23:00 h | Anora Kito. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 01:00 h | N’Rockats. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
Escenarios de collas y gaiatas:
Escenario Rey Don Jaime
- 18:00 The Veterans
- 21:00 Bandalay (TikTok vs Tuenti)
Les Aules — Colla del Rei Barbut
- 18:00 Dusting
- 23:00 Anora Kito
- 01:00 N'Rockats
Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)
- 01:00 (madrugada del sábado al domingo) Marsal Ventura (continuación del sábado)
- 18:30 Fito & Fitipaldis (official tribute band)
- 21:00 Fiesta Canguro
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 16:30 Apertura de la carpa
- 18:00 Actuaciones musicales
- 18:30 Resilientes
- 23:00 Cena de hermanamiento
- 23:30 Kinky Band
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- 18:00 Grupos musicales hasta cierre
- Desfile de Gaiatas
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 06:00 Despertà pel centre de Castelló
- 17:00 Actuació Festa a la Plaça Borrull
- 20:00 Tornà de la Romeria i Processó de Penitents
- 20:30 Desfilada de Gaiates
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
- 19:00 Música amb DJ
- 23:00 Recamara
- 00:00 Música Pop Espanyola 80's
- 01:00 Música amb DJ (hasta las 03:00)
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 12:00 Vermut Musical
- 17:00 DJ Residente
- 23:00 Grupo Inociencia
- 00:00 DJ Fonda
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 01:00 (madrugada) Marsal Ventura (continuación del sábado)
- 17:00 Apertura de la carpa
- 18:00 Tributo a MELENDI
- 19:30 DJs nacionales y locales hasta cierre
Gaiata 14 — Castàlia
- 07:00 Reparto de cañas y cintas
- 08:00 Romeria de les Canyes
- 19:00 Tornà de la romeria
- 20:30 Desfilada de Gaiates
Gaiata 19 — La Cultural
- 07:00 Reparto de cañas y cintas
- 08:00 Romeria de les Canyes
- 10:00 Apertura de la carpa + Barbacoa popular
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Disc mòbil
