Programa de la Magdalena del 8 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 8 de marzo, el día grande de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 8 de marzo

06:30 h | Tradicional volteo de la campana Vicent al amanecer para anunciar la solemnidad del día.

07:00 h | Gran despertà en la calle Mª Rosa Molas y en la explanada del Casal Jove (Grao), a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Patrocina BP Energía.

07:00 h | Dianas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía.

07:00 h | Reparto de cañas y cintas a los romeros en la plaza Mayor. Patrocina BP Energía.

07:30 h | Reparto de cañas y cintas en la Tenencia de Alcaldía del Grao para la XXX "Pujada del Grau a la Magdalena pel Camí de la Pedrera". Organiza Associació Cultural La Barraca. Patrocina BP Energía.

07:30 h | Concentración de la XXII Mostra de Carros Engalanats en la calle Gobernador y en la avenida Hermanos Bou. Organiza la Federació de Colles de Castelló.

08:00 h | Misa de romeros en la Concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes hacia el Ermitorio de la Magdalena. Al llegar, reparto del típico rollo magdalenero. Patrocina BP Energía.

08:00 h | Despertà de los Carros Engalanados en la calle Gobernador, con salida simultánea desde la plaza M.ª Agustina y avenida Hermanos Bou y remate final en la plaza Cardona Vives. Organiza y patrocina la Federació de Colles de Castelló.

Un carro engalanado. / Kmy Ros

13:00 h | Degustación de una monumental paella al pie del cerro de la Magdalena. Patrocinan Alcampo y C.C. Salera. Colaboran Arroz Dacsa, Coca-Cola, Cerveza Estrella Damm, Dil y El Periódico Mediterráneo.

15:45 h | Tornà de la Romería desde la ermita de la Magdalena hasta la Concatedral de Santa María.

16:45 h | Recepción en Sant Roc de Canet por parte del ermitaño y autoridades. Canto de Els Gojos y dansà popular.

17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de La Quinta para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta.

en la Plaza de Toros, con toros de 18:00 h | Resilientes. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Resilientes también actuará durante las fiestas de la Magdalena. / MEDITERRÁNEO

18:30 h | Llegada de la Tornà a la Basílica de Lledó con recepción oficial y canto de Els Gojos y la Salve. A la entrada a la ciudad, remate pirotécnico aéreo en la calle Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

18:30 h | Fito & Fitipaldis (Oficial Tribute Band) . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

19:30 h | Entrada de los Carros Engalanados por el Forn del Pla, iniciando el Desfile de la Tornà.

20:00 h | Entrada de la Tornà de la Romería a la ciudad por el Forn del Pla, con el tradicional acto de Les Tres Caigudes y posterior recorrido hasta la concatedral.

por el Forn del Pla, con el tradicional acto de Les Tres Caigudes y posterior recorrido hasta la concatedral. 20:30 h | Desfile de Gaiatas con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.

Imagen del desfile de gaiatas del año pasado. / Mediterráneo

21:00 h | Fiesta Canguro . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

23:00 h | Anora Kito. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 01:00 h | N’Rockats. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas:

Escenario Rey Don Jaime

18:00 The Veterans

The Veterans 21:00 Bandalay (TikTok vs Tuenti)

Les Aules — Colla del Rei Barbut

18:00 Dusting

Dusting 23:00 Anora Kito

Anora Kito 01:00 N'Rockats

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

01:00 (madrugada del sábado al domingo) Marsal Ventura (continuación del sábado)

18:30 Fito & Fitipaldis (official tribute band)

Fito & Fitipaldis (official tribute band) 21:00 Fiesta Canguro

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

16:30 Apertura de la carpa

Apertura de la carpa 18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 18:30 Resilientes

Resilientes 23:00 Cena de hermanamiento

Cena de hermanamiento 23:30 Kinky Band

Gaiata 5 — Hort dels Corders

18:00 Grupos musicales hasta cierre

Grupos musicales hasta cierre Desfile de Gaiatas

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

06:00 Despertà pel centre de Castelló

Despertà pel centre de Castelló 17:00 Actuació Festa a la Plaça Borrull

Actuació Festa a la Plaça Borrull 20:00 Tornà de la Romeria i Processó de Penitents

Tornà de la Romeria i Processó de Penitents 20:30 Desfilada de Gaiates

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 19:00 Música amb DJ

Música amb DJ 23:00 Recamara

Recamara 00:00 Música Pop Espanyola 80's

Música Pop Espanyola 80's 01:00 Música amb DJ (hasta las 03:00)

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

12:00 Vermut Musical

Vermut Musical 17:00 DJ Residente

DJ Residente 23:00 Grupo Inociencia

Grupo Inociencia 00:00 DJ Fonda

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

01:00 (madrugada) Marsal Ventura (continuación del sábado)

17:00 Apertura de la carpa

Apertura de la carpa 18:00 Tributo a MELENDI

Tributo a MELENDI 19:30 DJs nacionales y locales hasta cierre

Gaiata 14 — Castàlia

07:00 Reparto de cañas y cintas

Reparto de cañas y cintas 08:00 Romeria de les Canyes

Romeria de les Canyes 19:00 Tornà de la romeria

Tornà de la romeria 20:30 Desfilada de Gaiates

Gaiata 19 — La Cultural