El taxi hará huelga 'a la japonesa' en Magdalena: gratis un día durante dos horas
El sector advierte que se puede perder este servicio público
Europa Press
El sector del taxi realizará una huelga a la japonesa durante las Fallas y la Magdalena, es decir, "más servicio y gratuito". En concreto, el 14 de marzo el servicio será gratuito de 13 a 15 horas en Valencia y Castellón, mientras que el 18, también de 13 a 15 horas, será gratis en Valencia y Alicante.
La medida, subrayan desde el sector, coincide con los paros anunciados por Metrovalencia y el TRAM d'Alacant.
Dicho esto, taxistas advierten del "peligro" de perder el taxi como servicio público. "Los representantes del Taxi de la Comunitat Valenciana, queremos dejar muy clara nuestra postura: el taxi no puede esperar más tiempo a que se tomen medidas de choque --modificación normativa, medios de inspección-- ante la liberalización encubierta de las VTC en las zonas urbanas y la liberalización total de las VTC en las zonas interurbanas", apuntan.
A su juicio, "el taxi no puede admitir que se conceda una sola Autorización urbana de VTC y menos sin hacer informes de necesidad y afectación al Tráfico y a los Servicios Públicos de Transporte en todos y cada uno de los Ayuntamientos afectados". Por ello, el taxi iniciará "una campaña de protestas sin precedentes" en toda la Comunitat Valenciana, "una vez pasadas las dos semanas de plazo que nos da el conseller".
"De lo que haga este Gobierno, dependen como mínimo 9.216 familias (son los taxistas afiliados a la Seguridad Social en Diciembre de 2025 en la Comunidad Valenciana)", comentan.
Cabe recordar que la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación celebró este miércoles la primera reunión de la mesa de diálogo con la participación de distintas entidades representativas de los sectores del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para buscar una solución "lo más ecuánime posible".
