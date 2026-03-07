Testimonios bajo la lluvia: "He venido desde Alemania para estar en el Pregó"

Con las calles Sant Roc y Sanahuja completamente vacías este sábado a las 16.00, hora prevista para el inicio del Pregó, solo agitadas las vías por las gotas repicando en el asfalto, los miembros de la colla Serà Per Diners decidieron montarse su propia Cavalcada del Pregó. Unos cuantos adultos y niños armaron una filà improvisada y enseguida se les unióla presidenta de la colla, Carmen Delíbano, quien también es miembro de los Moros d’Alqueria.

Carmen Delíbano. / Kmy Ros

Ejerció de capitana con el paraguas en una mano mientras con la otra saludaba a las gradas vacías. De fondo sonaba la marcha mora Ximo a todo trapo por un equipo de sonido y la collà se tomó el desfile lo más en serio posible, sabiendo que por el momento serían los únicos en marchar.

La filà improvisada de la colla Serà Per Diners. / Kmy Ros

«Solo queda seguir adelante, no queda otra que tomárselo con deportividad y siempre mirando hacia adelante y con mucha ilusión. Aunque es una pena porque estamos un año preparando esto», indicó Carmen. Una compañera suya agarró el micro para levantar la moral de la tropa y agradecer a Mediterráneo el haber ido a cubrir su particular desfile.

Lledó: desde Alemania, directa al Pregó

Son 2.000 kilómetros justos de distancia los que hay entre Magdeburgo, en Alemania, y Castelló. Lledó Bou, que hace unos meses se marchó a vivir a esa ciudad de Sajonia, los recorrió expresamente el viernes por la noche para poder estar este sábado en la Cavalcada del Pregó. «He venido de Alemania solo para esto y estoy un poco decepcionada. Cinco minutos antes de que empiece te dicen esto...», decía desconsolada Lledó.

Lledó Bou. / Kmy Ros

«Nunca me había perdido Magdalena. ¡Hasta nací en un domingo de Magdalena! Y este año aunque estaba lejos, no podía fallar», contaba esta integrante de la compañía de ballet Llum d’Orient, quien destacaba «el mes y medio de preparación» de sus compañeras.

La compañía de ballet Llum d'Orient. / Kmy Ros

Tenían lista toda una escenografía oriental. Además de los ensayos semanales, pasaron toda la mañana acicalándose con su vestimenta para salir a desfilar. «Por lo menos, todavía nos queda el desfile que tenemos que hacer el viernes, y la fiesta que podré disfrutar el resto de la semana si no llueve», concluía esta joven castellonense.

Miguela: lista para sacar sillas cuando fuera

Miguela reside en una vivienda situada en una planta baja en plena calle Sant Roc y el día de la Cavalcada del Pregó es uno de esos en los que salen a relucir su castelloneria y sus ganas de ayudar al resto de vecinos que acuden frente a su casa a ver el Pregó. Ataviada con multitud de pulseras de Magdalena que ha situado con mimo en su pecho, Miguela tenía todo listo para sacar las sillas que hiciera falta para las personas que lo necesitasen para el Pregó.

La vecina Miguela. / Kmy Ros

El rato que pasó entre las 16.00, cuando estaba previsto el inicio, y las 19.00, cuando finalmente comenzó, no importunó a Miguela: «No me voy a aburrir, tengo mucha faena que hacer en casa», decía esta veterana castellonense, sin revelar cuáles eran sus quehaceres mientras tanto.

Un vecino retira varias sillas de plástico este sábado. / Kmy Ros / KMY ROS

«Es un día que siempre me hace mucha ilusión», agregaba. Además, conminaba a todos a subir hoy a la Ermita de la Magdalena en la Romeria de les Canyes incluso si llueve:«Anda que no he hechos yo algunas veces la Romeria lloviendo y con paraguas. ¡Hay que subir igual!».

"Si no hay Pregó, pues vemos el Castellón"

Un grupo de cuatro personas permanecía impasible en uno de los laterales de la calle Sant Roc, esperando a que se realizase el Pregó. Se resguardaban bajo el espacio seco que había gracias a los balcones de un edificio. Los cuatro, mientras esperaban si la Cavalcada se hacía o no, centraban su atención en la pequeña pantalla de un teléfono móvil que sostenía uno de ellos, Manolo Gaya, vecino de la ciudad que portaba un chubasquero, preparado para las eventualidades del tiempo.

Un grupo de amigos viendo el partido del CD Castellón en un móvil mientras esperaban a que el Pregón se realizase. / P. R. O.

«Ya que de momento el Pregó no lo podemos ver, por lo menos vemos al CD Castellón», se consolaba Manolo. Y es que en su móvil estaba en marcha el partido de los albinegros en Donosti. «En diez minutos ya llevabmos tres goles y perdemos 2-1, ha empezado mal, pero ahora veremos, tenemos que ganar», se animaba Manolo. Al final, la victoria del Castellón no se pudo dar, pero sí que salió el pregonero a las calles a las 19.00. Hubo tiempo pues para ver el encuentro y, luego, regresar a la calle a vivir el Pregó para recuperar la alegría.