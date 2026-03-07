El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el primer sábado de Magdalena
¿Dará la lluvia un respiro a los festeros?
Castellón
Los castellonenses han estado consultando de forma compulsiva la predicción meteorológica de esta semana, la de las fiestas fundacionales de la ciudad. La conclusión, por desgracia, es bastante clara: va a llover.
Lo hará este sábado, el primer día de Magdalena, aunque ahora la pregunta es saber durante cuánto tiempo lo hará, y si el agua dará un margen en algún momento del día para poder disfrutar al aire libre alguno de los muchos actos festivos previstos.
Para responder esta pregunta acudimos a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El tiempo en Castelló, hora a hora
- 09:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de lluvia y sin precipitación acumulada prevista en esta hora. Temperatura de 12 grados.
- 10:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de precipitación y 0,1 mm previstos. Temperatura de 12 grados.
- 11:00. Cielo cubierto con tormenta. 100% de probabilidad de lluvia y aquí aparece uno de los repuntes más destacados del día, con 2 mm previstos en una sola hora. Temperatura de 12 grados.
- 12:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. La probabilidad de precipitación sigue en el 100% y AEMET prevé 0,2 mm. Temperatura de 13 grados.
- 13:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,6 mm previstos. Temperatura de 12 grados.
- 14:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de precipitación y 0,2 mm. Temperatura de 12 grados.
- 15:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,4 mm previstos. Temperatura de 13 grados.
- 16:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de precipitación y 0,8 mm previstos. Temperatura de 12 grados.
- 17:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,3 mm previstos. Temperatura de 12 grados.
- 18:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de precipitación y 0,1 mm previstos. Temperatura de 12 grados.
- 19:00. Cielo cubierto. A partir de esta hora la probabilidad de precipitación baja al 90%. No se prevé lluvia acumulada en esta hora. Temperatura de 12 grados.
- 20:00. Cielo cubierto. 90% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.
- 21:00. Cielo cubierto. 90% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 11 grados.
- 22:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 90% de probabilidad de lluvia y 0,7 mm previstos. Temperatura de 11 grados.
- 23:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 90% de probabilidad de precipitación y 1 mm previsto. Temperatura de 11 grados.
Aemet tendrá activa la alerta amarilla por lluvias hasta las 6.00 horas del domingo, día de la Romeria.
