Barras hasta los topes y recetas de éxito en el Mesón de la Tapa y la Cerveza
Cada día, en la mascletà, puedes hacerte con un flyer que te da derecho a participar luego en la Ruleta del mesón, de 14.30 a 16.00 horas
La oferta gastronómica es cada edición más variada si cabe que la anterior
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Magdalena, en Castelló, con o sin paraguas, cosecha día tras día un triunfo de asistencia que refleja la confianza plena en su oferta de restauración, cervezas y refrescos para remontar la jornada. El recinto, bajo el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel, ofrece un sinfín de barras donde beber y comer, e incluso una zona infantil y mucha música.
Susana y Maribel son fans de este mesón. De hecho, explican que son asiduas «todos los años, en fiestas de la Magdalena, porque está muy bien para pasar el rato y hay mucha variedad de comidas».
El punto de encuentro por excelencia
El recinto es un conglomerado de procedencias. Como Rosa y Ximo, que sí son de cerca, de Castelló; mientras que Reme y Santi han llegado desde Vila-real. Pero también es un punto neurálgico de las despedidas de soltera, como la de un grupo de jóvenes, llegadas desde Mora de Rubielos, que han festejado allí la de María la del Cuco. O también Jesús, con su novia Cristina y su padre, Jesús, que han acudido desde Nules para disfrutar de las celebraciones.
Erika, de uno de los puestos del mesón, relata que lo que más suelen vender en Magdalena, en su caso, es «carne de jabalí y de ciervo, croquetas de cocido; así como mucho pulpo y el revuelto, tanto de patata como de jamón o morcilla; hay mucha demanda».
A tener en cuenta, en cada jornada, la promoción de la Ruleta de la Mascletà. ¿En qué consiste? Pues entre el público asistente a la mascletà, cada día, se reparten flyers entre los asistentes y cada uno da opción a participar en la ruleta del mesón, que funcionará de 14.30 a 16.00 horas, con premio seguro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo