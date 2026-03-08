Barras hasta los topes y recetas de éxito en el Mesón de la Tapa y la Cerveza

El Mesón de la Tapa y la Cerveza de la Magdalena, en Castelló, con o sin paraguas, cosecha día tras día un triunfo de asistencia que refleja la confianza plena en su oferta de restauración, cervezas y refrescos para remontar la jornada. El recinto, bajo el patrocinio de Mediterráneo y Águila Amstel, ofrece un sinfín de barras donde beber y comer, e incluso una zona infantil y mucha música.

Susana y Maribel son fans de este mesón. De hecho, explican que son asiduas «todos los años, en fiestas de la Magdalena, porque está muy bien para pasar el rato y hay mucha variedad de comidas».

El punto de encuentro por excelencia

De fiesta en el recinto. / Toni Losas

El recinto es un conglomerado de procedencias. Como Rosa y Ximo, que sí son de cerca, de Castelló; mientras que Reme y Santi han llegado desde Vila-real. Pero también es un punto neurálgico de las despedidas de soltera, como la de un grupo de jóvenes, llegadas desde Mora de Rubielos, que han festejado allí la de María la del Cuco. O también Jesús, con su novia Cristina y su padre, Jesús, que han acudido desde Nules para disfrutar de las celebraciones.

Erika, de uno de los puestos del mesón, relata que lo que más suelen vender en Magdalena, en su caso, es «carne de jabalí y de ciervo, croquetas de cocido; así como mucho pulpo y el revuelto, tanto de patata como de jamón o morcilla; hay mucha demanda».

A tener en cuenta, en cada jornada, la promoción de la Ruleta de la Mascletà. ¿En qué consiste? Pues entre el público asistente a la mascletà, cada día, se reparten flyers entre los asistentes y cada uno da opción a participar en la ruleta del mesón, que funcionará de 14.30 a 16.00 horas, con premio seguro.