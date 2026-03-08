Una bufanda de Franco como premio en un puesto de la feria de Castelló

La polémica se repite. En noviembre del pasado, con la llegada de la feria a Castelló, salió a la luz que había un puesto que, como premio, ofrecía bufandas de Franco. Ahora, con motivo de la instalación de las atracciones por las fiestas de la Magdalena, el dictador vuelve a estar presente.

Es, concretamente, en una atracción consistente en lanzar penaltis. Entre las bufandas que se pueden conseguir están las que tienen las caras de Alcaraz, Haaland, Mbappé, Marc Márquez... y Franco. También está presente el líder de Vox, Santiago Abascal.

Detalle de la bufanda de Franco. / Mediterráneo

El pasado año el grupo municipal de Compromís solicitó al Ayuntamiento que actúe ante esta situación y que la Policía Local levantara acta para trasladar la información al organismo competente, al considerar que podría vulnerar la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe la exhibición de símbolos que exalten la dictadura.

En aquella ocasión, las bufandas de Franco y otras con el mensaje "Una, grande y libre", en referencia a España, estaban en un puesto de lanzamiento de dardos.