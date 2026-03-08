Castelló evoca su pasado en una Romeria multitudinaria

Es el día grande. Así lo anunciaba el volteo de la campana Vicent al romper el alba. Nada ha impedido esta vez, ni siquiera el tiempo gracias a la tregua de la lluvia, disfrutar de la Romeria de les Canyes. Castelló ha vuelto a evocar sus orígenes estas fiestas de la Magdalena en una cita multitudinaria y con gestos en reivindicación de la igualdad, al coincidir con el 8 de marzo, día de la mujer.

Cada uno de los asistentes vive su propia Romeria, si bien todas tienen en común que evocan la historia fundacional de la ciudad, cuando los moradores del Castell Vell descendieron a la Plana gracias al privilegio de traslado otorgado por el Rey Jaume I, en el 1252.

25.000 cañas

El acto central, como es habitual, ha arrancado a las 7.00 horas con el reparto de las 25.000 cañas con las cintas verdes, algunas de ellas adaptadas para los niños como novedad, con un tallaje más corto. Esta vez, la entrega se ha hecho en el exterior del Mercat Central, al encontrarse este de obras. Allí estaba Marisa, llegada de Castilla-La Mancha por primera vez para vivir la Romeria. También José Luis, de Castelló y incondicional, que daba cuenta de las "ganas de fiesta".

Mientras, tocaba cargarse de energía y degustar la barreja y la figa albardà en los bares del entorno de la Plaza Mayor, como el Fadrí, cuyo gerente, Cosmin Mihai, no paraba un minuto. "Lo llevamos haciendo más de 20 años y gracias que hoy el tiempo acompaña", comentaba mientras servía.

Romeria a la Magdalena. / Kmy Ros

Amplia representación institucional

A la par la comitiva oficial se ha conformado en el Ayuntamiento, encabezada por las reinas de las fiestas, Ana Colón y Clara Sanz; la alcaldesa, Begoña Carrasco; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; además de concejales, diputados, senadores y consellers.

Todos ellos han partido hacia la concatedral de Santa María para recoger al clero, enfilándose entonces en dirección a la ermita de la Magdalena. Antes, eso sí, tocaba cumplir con las paradas protocolarias, confluyendo con la Pujada desde el Grau pel Camí de la Pedrera, uniéndose así las cintas verdes a las azules y también a las rojas de Sant Roc de la Donació. Y como siempre no falta tampoco el alto para reponer fuerzas en Sant Roc de Canet. Un punto en el que la gastronomía castellonense apetece más que nunca, degustando esos ximos, bocadillos de tortilla de faves o la llonganisa seca.

Vuelta al camino y ya rumbo a la ermita de la Magdalena, meta para los romeros. Una vez allí era el momento de visitar su interior, tocar la campana, recoger uno de los miles de rollos repartidos o degustar un plato de la paella monumental. Y ya, de nuevo, rumbo a la Plana hasta el año que viene.