Las collas lucen sus carros engalanados por todo Castelló
Los carromatos toman la explanada bajo la Ermita de la Magdalena en un día de comunión entre las collas y de reivindicación de su tradición
Son las ocho de la mañana del domingo de Romeria de les Canyes y empiezan a circular en su tradicional Despertà los carros engalanados por las calles de Castelló.
Los más de cien singulares vehículos decorados con mimo por las collas avisan a los rezagados de que es el día grande de la Magdalena.
El orgullo de las collas
«Esta tradición es muy bonita, al principio cuando la retomamos en 1993 éramos unos 30 o 40 carros, y ahora somos cien y pico. Al nuestro le tenemos mucho cariño, en más de 30 años nunca nos ha dejado tirados», dice Pepe García. Su carro, que representa la ermita de la Magdalena, ganó el certamen municipal en 1995 y aún lo muestran con orgullo.
Ya están en la explanada, donde han almorzado en comunión «longanizas, butifarras, queso, ximos, bunyols...». «Ens hem fartat», resume este veterano. Mucho han cambiado los carromatos desde sus inicios hace unos cien años, herencia de la Castelló de la huerta, pero que se reinventaron a finales del siglo XX.
Paellas en la explanada
El olor de las torrás deja paso poco a poco al xup xup de las paellas en la explanada bajo la ermita. Delfín Melià, de la colla A Casa No, cocina la de su grupo: «Les está gustando, aunque tampoco tienen otra...».
A pocos metros, en la colla La Ganissa, sus miembros reclaman que los carros engalanados sean Bien de Interés Cultural «y tengan menos impedimentos para circular». Su carro, comprado a la histórica colla Cagarròs, es una Ebro del ‘72 que aún tira como ninguna. Para Inma, de la colla El Trontoll, vivir la Magdalena «desde las collas y los carromatos, es otro sentimiento y otra fiesta».
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo