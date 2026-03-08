La corrida de hoy: ‘Ruiseñor’ y un año inolvidable avalan el regreso de La Quinta a Magdalena

La presencia de la ganadería de La Quinta es, sin duda, el gran aliciente de esta tarde. El hierro de encaste Santa Coloma vuelve a anunciarse en Castelló después del notable recuerdo que dejó el pasado año, cuando el toro Ruiseñor escribió una página imborrable en la historia del coso al convertirse en el primer ejemplar indultado en esta plaza.

Aquel episodio fue solo uno de los momentos cumbre de una campaña memorable para la divisa sevillana. En Bilbao, el toro Tapabocas protagonizó otro hecho histórico al lograr también el indulto, algo nunca antes visto en el coso bilbaíno. Dos acontecimientos que reforzaron el prestigio de una ganadería que atraviesa uno de los momentos más brillantes de su trayectoria, poniendo en valor el encaste Santa Coloma.

El idilio con tierras valencianas se confirmó poco después durante la Feria de Fallas. Allí, el encierro de La Quinta volvió a dejar su sello con un conjunto de toros de bravura vibrante, entre los que destacó Famoso, premiado con la vuelta al ruedo tras un vibrante tercio de varas protagonizado por el picador castellonense Francisco Ponz Puchano. En unos días volverá al coso de la calle Xàtiva.

Ganadería familiar

Al frente de la ganadería se encuentran los hermanos Álvaro y Pepe Martínez Conradi, continuadores del trabajo iniciado décadas atrás por su padre, quien apostó firmemente por el encaste Santa Coloma cuando muchos lo daban por perdido. Hoy, ese empeño se ha convertido en una de las señas de identidad de la cabaña brava.

Según explica Álvaro Martínez Conradi, el toro de La Quinta posee «una mirada viva y una personalidad muy marcada, un animal que transmite mucho y que llega al aficionado». Para el ganadero, la riqueza de la tauromaquia reside precisamente en la diversidad de encastes y en la competencia entre ellos, algo que su casa ha defendido apostando por una sangre que hoy vuelve a ocupar un lugar destacado. «Nuestro objetivo es poner la ganadería y este encaste en lo alto, que ocupe un lugar en las ferias, el que siempre tuvo este encaste».

Gran responsabilidad

El regreso a Castelló marca además el inicio de una temporada de gran responsabilidad para la divisa sevillana. Tras su paso por la Magdalena, los toros de La Quinta están anunciados en plazas de primer nivel como Valencia, Sevilla o Las Ventas.

Para la ocasión, los ganaderos han reseñado un encierro con el sello característico de la casa, compuesto por cuatro toros cuatreños y cuatro cinqueños, fieles al tipo cárdeno propio de la procedencia Buendía. Un lote que llega con la responsabilidad de mantener el listón alto y con la expectativa de volver a conquistar al exigente público castellonense.

La corrida será retransmitida en directo por la televisión autonómica À Punt, que como previa desde las 16.30 horas, ofrecerá una entrevista con el ganadero Álvaro Martínez Conradi, hablando de sus éxitos en Castellón y Valencia especialmente.

Los protagonistas de hoy

Ginés Marín

Ginés Marín. / Mediterráneo

Ausente de las principales ferias de principio de temporada, Castellón se ha convertido en el escenario de reivindicación para Ginés. Tendrá que demostrar que han cometido una injusticia con este torero que cumple una década como matador de toros.

NACIMIENTO: 28 de marzo de 1997, en Jerez de la Frontera.

ALTERNATIVA: Nimes (Francia), el 15 de mayo de 2016.

Aarón Palacio

Aarón Palacio. / Mediterráneo

El torero zaragozano es uno de los jóvenes toreros con mayor proyección del momento. Ilusionante fue su etapa de novillero, donde dio una dimensión de poder y capacidad a pesar de su bisoñez. Desde que se doctoró, no ha parado de triunfar.

NACIMIENTO: Biota, el 21 de enero de 2005.

ALTERNATIVA: 20 de septiembre de 2025 en Nimes (Francia).

Javier Zulueta

Javier Zulueta. / Mediterráneo

Castellón fue testigo en la Magdalena pasada de la clase de torero que es Javier Zulueta. El sevillano salió a hombros en la novillada. Vuelve ahora a esta plaza convertido en matador de toros y siendo la gran proyección del toreo en la capital hispalense.

NACIMIENTO: Sevilla, el 24 de mayo de 2005.

ALTERNATIVA: 28 de septiembre de 2025 en Sevilla.

La divisa del día

Los buendías de la familia Martínez Conradi regresan tras su golpe de efecto de la pasada feria, en la que hicieron historia al indultarse el primer toro de esta plaza y lidiando una sobresaliente corrida. Ponen el acento torista a la feria, en una temporada muy importante para esta vacada con personalidad. Arranca en Castellón un año destacado que luego tendrá continuidad en Fallas y el regreso a Sevilla. Santa Coloma vuelve a estar de moda con la divisa de La Quinta como estandarte.