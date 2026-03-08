Desfile de Gaiates: cuando el 'orgull de genealogia' se hace luz en Castelló entre 'voltetes'

Y se ha hecho la luz. Símbolos de toda una ciudad, elemento diferenciador de las fiestas fundacionales de la ciudad y Bien de Interés Cultural (BIC), las gaiatas se han mostrado por primera vez y la 'festa' ha inundado las calles de Castelló coronadas por sus gaiatos ornamentales. A la espera de l'Encesa de este lunes (21.00 horas), los monumentos mostraron todo su esplendor, con sus colores, sus vidrieras, sus brazos y sus juegos ornamentales de luz por primera vez en el Desfile de Gaiates, esperado y multitudinario, en una noche de domingo marcada por el cansancio de la Romeria. Porque este domingo, el tercero de Cuaresma, Castelló se ha hecho romero, recordando sus orígenes.

Y recordando esa historia, de la que se cumplen 775 años desde el Privilegi de Trasllat del rei en Jaume, los romeros se 'instalaron' en el 'pla' con sus cañas, sus rollos y sus cintas, en un desfile de tradición y simbología. Por primera vez, en una de las novedades de este 2026, han sido las reinas de las fiestas de Castelló, la infantil, Ana Colón, con la gaiata de la ciudad infantil, monumento de la 15 Sequiol en 2025; y la mayor, Clara Sanz, con la gaiata de la ciudad, monumento de la 6 Farola-Ravalet en el 2025, las que han encabezado la marcha, entre emociones contenidas, en uno de los momentos más exultantes de la jornada, con continuas 'voltetas' llenas de sonrisas. Un momento único.

La reina de las fiestas, Clara Sanz, abrió el Desfile, junto a la reina infantil, Ana Colón. / Toni Losas

Las reinas abriendo la comitiva por primera vez

Fue la 'joia' después del fervor que marca la Processó de Penintents, con todas las cofradías de la Semana Santa de Castelló, el Col·legi Apostòlic, y los niños protagonistas de Les Tres Caigudes, que se reprodujeron frente al palco de autoridades, y las estampas de María Magdalena, en una Tornà en la que la luz guía al pueblo, con la gaiata como 'millor Pregó', como dice Bernat Artola en los versos de la Cavalcada. Un desfile que se vio parado por momentos, tras la avería de un carro engalanado, como único incidente.

Un palco presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; al lado de la presidenta provincial, Marta Barrachina, y otros concejales, que se trasladaron desde el Forn del Pla en el inicio de la Tornà, donde también se han sentado, por primera vez, las reinas y sus damas de la ciudad para disfrutar de la luz de los 38 monumentos, mayores e infantiles, que han tomado el recorrido desde Sanahuja a la Puerta del Sol, al ritmo del 'Rotllo i canya' de la Banda Municipal.

Tras las reinas, y sus damas de la ciudad, al grito de "Viva la reina", "Guapas" y "la volteta, la volteta", precedieron a la Junta de Festes, presidida por Raúl Collazos. Y ahí llegaron los 19 símbolos mayores y los 19 infantiles, embajadores de la luz de la fiesta.

Les 'xiquetes del meneo' y su tradicional movimiento con las cintas blancas en el monumento creado por Adsuara depositado en la Fundació Caixa Castelló, y la delegación de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, con Na Violant, Victoria Arcos, que ha entregado el pañuelo blanco a la alcaldesa, y sus dones de companya.

'Les xiquetes del meneo', una tradición que emana de la gaiata 15. / Toni Losas

Y se hizo la luz

Y Castelló se hizo luz, y la gaiata mostró su esplendor, con las madrinas, presidentes y cortes, una a una, y con sus delegaciones invitadas.

De la 19 La Cultural, sus monumentos 'Tradició gaiatera' y 'En les nostres mals'; de la 18 Crémor, 'Alçant el Crémor' y 'Llumenetes de Crémor'; de la 17 Tir de Colom, 'La fuente de Tir de Colom' i 'Quan la llum se fa poble'; de la 16 Rafalafena, 'Entre el cel i la terra' y 'Jocs de tradició'; de la 15 Sequiol, 'Llum de Sequiol' y 'Enfarolà'; de la 14 Castàlia, 'Font de Castàlia' y 'Oleatge marítim'; de la 13 Sensal, 'Llum en la foscos' y 'Un gest a la Marieta'; de la 12 El Grau, 'Llum del poble' y 'La font dels somnis'; de la 11 Forn del Pla, 'El Raval de Sant Roc' y 'Esclat de forn'; de la 10 El Toll, 'Orbe de llum' y 'Fanal de futur i tradició'; de la 9 L'Espartera, 'Arrels de festa' y 'De soca i marjal'.

Y entre banda y banda de toda la provincia, patrocinadas por la Diputación de Castellón, han pasado la 8 Portal de l'Om, con 'Llum de tradició' y 'Magdalena infinita'; la 7 Cor de la Ciutat, con sus 'Llum de genet etern' i 'Pensament al cel i claros al camí'; de la 6 Farola-Ravalet, 'Esplendor de llum eterna' i 'El mirall de les fades'; de la 5 Hort dels Corders, 'Llum de l'origen' i 'Camí a la Plana'; 'El fanal de L'Armelar' y 'Esclat de llum d'infantessa' de L'Armelar; el 'Batec de llums' i 'Univers gaiater' de Porta del Sol; la 'Llumeneta de Fadrell' i 'Llum al cel' de Fadrell; y, cerrando, para Brancal de la Ciutat, sus 'Il·lusió il·luminada' i 'Llum de soca'.

Los presidentes, portando un farolillo, lo han entregado en el palco, para conformar una gaiata de colores que iluminará la Puerta del Sol de emoción, tras la música para gritar alto que "som de Castelló i estem de festa". Una iniciativa que se engendró el pasado año y se ha ejecutado en este 2026.