La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha emitido un comunicado en el que advierte de que las bandas tienen la potestad de negarse a tocar durante episodios de lluvia, como el que por ejemplo se vivió ayer en las fiestas de la Magdalena.

Este es el comunicado completo:

"Ante posibles circunstancias en las que, durante estas fiestas, nuestras bandas puedan verse obligadas a tocar bajo episodios de lluvia, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) quiere recordar que cada sociedad musical tiene plena autonomía para tomar la decisión que considere más adecuada en función de su análisis de la situación, priorizando siempre la seguridad de las personas y la protección de los instrumentos.

Las bandas de música forman parte esencial de nuestras fiestas. Son la banda sonora de muchas de nuestras celebraciones populares y, en la mayoría de ocasiones, los propios músicos y músicas son también los primeros en disfrutar y vivir intensamente estos días. Su compromiso con la fiesta, con la cultura y con el territorio es incuestionable.

Precisamente por ello, desde la FSMCV queremos recordar que ese compromiso debe ir siempre acompañado del máximo respeto hacia quienes hacen posible la música en nuestras calles. Los músicos dedican tiempo, esfuerzo y pasión a mantener viva una tradición cultural que forma parte de la identidad de nuestros pueblos y ciudades.

Por este motivo, apelamos a la responsabilidad y a la sensibilidad de las organizaciones festivas, comisiones y agentes implicados en nuestras celebraciones para que, ante situaciones meteorológicas adversas, se tenga siempre en cuenta el bienestar de los músicos y la integridad de los instrumentos.

Las bandas estarán siempre dispuestas a contribuir a la fiesta y a formar parte de ella, como lo han hecho históricamente. Pero también es importante recordar que la dignidad y el respeto hacia los músicos deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia.

Desde la FSMCV reiteramos nuestro reconocimiento a la labor de las sociedades musicales y confiamos en que, como siempre, el diálogo y la colaboración entre todos los agentes implicados permitan que nuestras fiestas sigan siendo un espacio de convivencia, cultura y música compartida".