Les Tres Caigudes, devoción, tradición y simbolismo en la Tornà de la Magdalena

Solemnidad y devoción fueron de la mano este domingo en la representación de Les Tres Caigudes. Tres reverencias con tres genuflexiones que emocionaron en el Forn del Pla, en un acto solemne organizado por la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús en el que la Tornà de la Romeria se funde con la Procesión de Penitentes, la cita más religiosa de la jornada de Magdalena, el tercer domingo de Cuaresma.

Tras una Romeria multitudinaria, miles de castellonenses y visitantes se han congregado para participar en estos actos tradicionales que conmemoran los orígenes de la ciudad, remontándose al traslado desde el cerro de la Magdalena en el Castell Vell al llano fértil en 1251, hace 775 años, tras la entrega del Privilegi de Trasllat del rey Jaume I a la ciudad. Acto simbólico y devocional como pocos en la semana grande de Castelló, tras el encuentro de los romeros en la basílica de la Mare de Déu del Lledó, la comitiva ha discurrido solemne por la calle San Roc hasta Forn del Pla.

El obispo, con los cuatro niños que rememoran las figuras de les Tres Caigudes. / Toni Losas / MED

Y en una renovada plaza, con la nueva capilla, los clavarios y cofrades recibieron a las autoridades civiles y eclesiásticas, encabezadas por la alcaldesa, Begoña Carrasco; la reina, Clara Sanz; el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón Casimiro López; entre otras autoridades, con la caña y el rollo romeros.

Alto simbolismo en el momento de que las figuras de San Juan, que encarnó Mateo Alcalá Albert; la Virgen María fue Julia Trujillo Archilés; María Magdalena, la pequeña Rocío González Malagon; y, el papel de María de Cleofás recayó este año en Carmen Cano Prades, realizaron el rito devocional que rompe el silencio del fervor en un 'esclat' de emociones.

El presidente de la Cofradía, con el Cristo de Adsuara. / Toni Losas / MED

Los participantes en La Tornà fueron recibidos por la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre, para acto seguido iniciar los recorridos de la vuelta a la concatedral por parte de los romeros, y de la Procesión de Penitentes hasta la capilla de La Sangre.

El presidente de la cofradía, Manuel Altava, ha detallado que este acto de Cuaresma "es una tradición de toda la vida, y uno de los primeros actos penitenciales que se hace en España en este periodo previo a la Semana Santa". Una procesión en la que sale el Cristo del escultor Adsuara, y que se sigue con una gran devoción en Castelló, como se ha demostrado en las calles de la ciudad en el día grande de la semana fundacional.