Morant: "La violencia de género afecta a las mujeres por el hecho de serlo, lo dice la ciencia"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha manifestado que, según la ciencia, la violencia de género afecta a las mujeres solo por el hecho de serlo, y por eso es necesario que las mujeres y los hombres "continuemos reclamando en la calle" que hace falta más igualdad.

Morant, que participa este domingo en la Romería de Les Canyes de Castellón de la Plana, el acto más multitudinario de las Fiestas de la Magdalena, junto a otros representantes socialistas, ha pedido, en declaraciones previas al acto, ir de la mano de la ciencia porque "negar lo que pasa, lo único que puede hacer es que no lo combatamos".

Este 8 de Marzo, Día de la Mujer, es una jornada para que las mujeres y los hombres "continuemos reclamando en la calle que aun hace falta más igualdad, que tenemos que seguir luchando contra las violencias que afectan a las mujeres".

La ministra ha recordado en Castellón de la Plana que precisamente esta provincia ha estado "muy castigada" este año por la violencia machista con tres asesinatos, de dos mujeres y una niña, en Xilxes y Benicàssim.

"Tenemos que seguir unidos y unidas por los derechos de las mujeres, que tienen que continuar avanzando, por las libertades, la democracia y sobre todo luchando contra esa violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujer", ha manifestado.

Para finalizar, ha proclamado: "No al negacionismo, no al machismo, sí a la igualdad y al feminismo".