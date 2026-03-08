Pérez Llorca aboga por trabajar "por la igualdad" más allá de una pancarta
EFE
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto hoy en valor en la Romeria de Les Canyes de Castellón la celebración del Día de la Mujer y ha abogado por trabajar "de la mano" para conseguir la igualdad más allá "de una pancarta o un eslogan".
El president ha hecho estas declaraciones en el Ayuntamiento de Castellón junto a la alcaldesa, Begoña Carrasco, antes de participar en la Romeria de Les Canyes, el acto más destacado y multitudinario de las Fiestas de la Magdalena.
Previamente a la partida de la Romeria, la corporación municipal se ha reunido en el hall del Ayuntamiento junto a otros representantes como los consellers Marián Cano, Vicente Martínez Mus, Miguel Barrachina, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó o el expresident de la Generalitat, Alberto Fabra.
También representantes socialistas como la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz. Ha participado en la Romeria también el síndic de Compromís, Joan Ribó, pese a no haber estado en la foto oficial dentro del consistorio.
Pérez Llorca ha indicado que el Día de la Mujer "son todos los días del año" y hoy lo ponemos en valor. "La lucha por la igualdad y por equiparar los derechos de las mujeres no es cuestión de una pancarta o un eslogan", sino "el trabajo de todos los días de todo el mundo", ha dicho.
Y las instituciones, ha dicho, "tenemos que estar unidos y trabajar todas de la mano para conseguir igualdad". "Cuando se consigue igualdad se consigue una sociedad más justa" y "ese es el trabajo que va a desarrollar la Generalitat en colaboración con todas las instituciones porque para nosotros es una prioridad que haya igualdad y que la sociedad valenciana sea espejo en las que otras sociedades puedan mirarse y ver que aquí se hacen las cosas muy bien".
El president ha indicado que "ni el tiempo ayer pudo parar a todos los castellonenses de empezar su fiesta grande". Y a pesar de la lluvia, ha dicho, ayer la gente salió a la calle "con ganas de empezar una fiesta muy destacada en la Comunitat Valenciana".
Pérez Llorca ha deseado "muy buenas fiestas a todo el pueblo de Castellón" y ha felicitado a la alcaldesa por la buena organización pese al mal tiempo.
Declaraciones de la alcaldesa
La alcaldesa por su parte se ha dirigido a las mujeres que son "alma y coraje", y ha asegurado que "juntas somos más fuertes, y juntos llegamos más lejos". Al coincidir con la Romería, ha dicho, la programación especial del 8 de marzo se han celebrado en otras fechas.
Carrasco ha explicado que este año se han repartido 25.000 cañas, y como novedad, se han preparado cañas para niños, con el objetivo de "mantener un legado" y una tradición. Porque hoy, ha dicho, "tenemos una cita con nuestros antepasados y nuestros orígenes porque son fiestas fundacionales".
La alcaldesa ha trasladado a los castellonenses su "orgullo" y "agradecimiento" porque ayer, pese a la lluvia, "nada pudo con el pueblo de Castellón" y pese a la malas condiciones meteorológicas "todos estuvimos en la calle" y se pudo disparar la traca y empezar las fiestas". Y ha agradecido su "paciencia".
Se pudo incluso, ha agregado, celebrar el Pregó pese a las condiciones meteorológicas, y "los valientes castellonenses decidieron salir". "Todos los colectivos, mil personas", salieron, por lo que les ha trasladado su agradecimiento.
Ha agradecido la presencia de los consellers y el president de la Generalitat y de la ministra de Ciencia en esta "cita tan importante con nuestra historia y nuestros orígenes".
