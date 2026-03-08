Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes

Todos los actos del tercer día de las fiestas de Castelló

Pregón Infantil

Pregón Infantil / Manolo Nebot

Diego Sánchez

A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 9 de marzo, el tercer día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Lunes 9 de marzo

  • 10:00 h | Cabalgata del Pregón Infantil con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, plaza La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.
  • 14:00 h | Primera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
  • 15:00 - 18:00 h | VII Muestra de los Carros Engalanados en el Parque Ribalta, en el Passadís de les Arts. Organiza Federació de Colles de Castelló.
  • 16:00 h | XXXV Visita al Fadrí organizada por la Colla El Pixaví, con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castelló.
  • 17:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.
.CASTELLON.MAGDALENA 2025 MAGDALENA CIRCUS.

.CASTELLON.MAGDALENA 2025 MAGDALENA CIRCUS. / ERIK PRADAS / MED

  • 17:00 h | Festejo de rejones en la Plaza de Toros, con toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.
  • 17:30 h | Fiesta Infantil. Vespra Barbuda a cargo de Diables de Castelló, en la plaza de Las Aulas. Organiza Colla del Rei Barbut.
  • 17:30 h | Ofrenda de flores de la Gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’ a la Mare de Déu del Lledó en la Concatedral de Santa María.
  • 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “La Nova Escola”.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Balada de los tres inocentes’ en el Teatre del Raval, a cargo de A. C. Amigos del Teatro.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Elles son la meva bogeria’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G. T. Baladre.
Homenatge a Carmen Jiménez al XV Trofeu Magdalena de Pilota Valenciana

Homenatge a Carmen Jiménez al XV Trofeu Magdalena de Pilota Valenciana / Toni Losas

  • 18:30 h | XVI Trofeo Magdalena de Pelota Valenciana en el Trinquete Municipal (Parque Deportivo del Sindical).
  • 18:30 h | Quinto Elemento. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
  • 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Agrupació Folklòrica El Millars”.
  • 19:30 h | Visita oficial a las gaiatas participantes en la Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime.
Galería: Encesa de Gaiates

Galería: Encesa de Gaiates / Toni Losas

  • 20:15 h | XXXII Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
  • 21:00 h | Actuación de Els de la Fileta en la plaza Mayor.
  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:30 h | Deejay Dex. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas:

Escenario Rey Don Jaime

  • 18:00 Los Indios
  • 21:00 DJs Bandalay

Plaza Tetuán

  • 17:00 Trobadorets
  • 19:00 Kasparov

Les Aules — Colla del Rei Barbut

  • 18:30 Quinto Elemento
  • 23:30 Deejay Dex

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 18:30 N'Rockats
  • 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar, Elías Posh

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • Pregón infantil
  • Mascletà + comida de la comisión
  • 17:30 Grupo musical hasta cierre
  • Encesa + traslado de la Gaiata al sector

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:00 Despertà pels carrers del sector
  • 10:30 Cavalcada del Pregó Infantil
  • 18:00 Tardeo a la Plaça Borrull
  • 20:00 Encesa de Gaiates
  • 00:00 Traslado de la Gaiata a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 10:00 Cavalcada del Pregó Infantil
  • 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 14:00 1ª jornada Mascletaes + Rumba 13
  • 18:00 Mercat Gastronòmic + Tast de vins
  • 20:15 Encesa de Gaiates
  • 21:00 Alejandro Díaz (Rumba-Pop)
  • 00:00 Instal·lació dels monuments a la plaça

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 12:00 Vermut Musical
  • 18:00 Tarde de Indie
  • 20:00 DJ Residente

Gaiata 14 — Castàlia

  • 10:00 Desfilada de carros engalanats + Pregó Infantil
  • 13:00 Obertura de la Tasca
  • 14:00 Mascletà
  • 20:00 Encesa de Gaiates
  • 00:00 Traslado de la gaiata al sector + traques de benvinguda

Gaiata 19 — La Cultural

  • 10:00 Pregó infantil + Apertura de la carpa + Barbacoa popular
  • 14:30 Dinar de germanor
  • 20:00 Encesa de Gaiates + traslado de la Gaiata al sector
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Disc mòbil

