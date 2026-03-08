Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 9 de marzo, el tercer día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Lunes 9 de marzo

10:00 h | Cabalgata del Pregón Infantil con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, plaza La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.

con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, plaza La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime. 14:00 h | Primera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 15:00 - 18:00 h | VII Muestra de los Carros Engalanados en el Parque Ribalta, en el Passadís de les Arts. Organiza Federació de Colles de Castelló.

en el Parque Ribalta, en el Passadís de les Arts. Organiza Federació de Colles de Castelló. 16:00 h | XXXV Visita al Fadrí organizada por la Colla El Pixaví, con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castelló.

organizada por la Colla El Pixaví, con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castelló. 17:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.

17:00 h | Festejo de rejones en la Plaza de Toros, con toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

en la Plaza de Toros, con toros de 17:30 h | Fiesta Infantil. Vespra Barbuda a cargo de Diables de Castelló, en la plaza de Las Aulas. Organiza Colla del Rei Barbut.

a cargo de Diables de Castelló, en la plaza de Las Aulas. Organiza Colla del Rei Barbut. 17:30 h | Ofrenda de flores de la Gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’ a la Mare de Déu del Lledó en la Concatedral de Santa María.

a la Mare de Déu del Lledó en la Concatedral de Santa María. 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “La Nova Escola”.

en la plaza Mayor con la actuación de “La Nova Escola”. 18:00 h | Teatro: ‘Balada de los tres inocentes’ en el Teatre del Raval, a cargo de A. C. Amigos del Teatro.

en el Teatre del Raval, a cargo de A. C. Amigos del Teatro. 18:00 h | Teatro: ‘Elles son la meva bogeria’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G. T. Baladre.

18:30 h | XVI Trofeo Magdalena de Pelota Valenciana en el Trinquete Municipal (Parque Deportivo del Sindical).

en el Trinquete Municipal (Parque Deportivo del Sindical). 18:30 h | Quinto Elemento. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Agrupació Folklòrica El Millars”.

en la plaza Mayor con la actuación de “Agrupació Folklòrica El Millars”. 19:30 h | Visita oficial a las gaiatas participantes en la Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime.

20:15 h | XXXII Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja. 21:00 h | Actuación de Els de la Fileta en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:30 h | Deejay Dex. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas:

Escenario Rey Don Jaime

18:00 Los Indios

Los Indios 21:00 DJs Bandalay

Plaza Tetuán

17:00 Trobadorets

Trobadorets 19:00 Kasparov

Les Aules — Colla del Rei Barbut

18:30 Quinto Elemento

Quinto Elemento 23:30 Deejay Dex

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

10:30 Apertura + almuerzo

Apertura + almuerzo 18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 18:30 N'Rockats

N'Rockats 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar, Elías Posh

Gaiata 5 — Hort dels Corders

Pregón infantil

Mascletà + comida de la comisión

17:30 Grupo musical hasta cierre

Grupo musical hasta cierre Encesa + traslado de la Gaiata al sector

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

08:00 Despertà pels carrers del sector

Despertà pels carrers del sector 10:30 Cavalcada del Pregó Infantil

Cavalcada del Pregó Infantil 18:00 Tardeo a la Plaça Borrull

Tardeo a la Plaça Borrull 20:00 Encesa de Gaiates

Encesa de Gaiates 00:00 Traslado de la Gaiata a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

10:00 Cavalcada del Pregó Infantil

Cavalcada del Pregó Infantil 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 14:00 1ª jornada Mascletaes + Rumba 13

1ª jornada Mascletaes + 18:00 Mercat Gastronòmic + Tast de vins

Mercat Gastronòmic + Tast de vins 20:15 Encesa de Gaiates

Encesa de Gaiates 21:00 Alejandro Díaz (Rumba-Pop)

Alejandro Díaz (Rumba-Pop) 00:00 Instal·lació dels monuments a la plaça

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

12:00 Vermut Musical

Vermut Musical 18:00 Tarde de Indie

Tarde de Indie 20:00 DJ Residente

Gaiata 14 — Castàlia

10:00 Desfilada de carros engalanats + Pregó Infantil

Desfilada de carros engalanats + Pregó Infantil 13:00 Obertura de la Tasca

Obertura de la Tasca 14:00 Mascletà

Mascletà 20:00 Encesa de Gaiates

Encesa de Gaiates 00:00 Traslado de la gaiata al sector + traques de benvinguda

