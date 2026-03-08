Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes
Todos los actos del tercer día de las fiestas de Castelló
A continuación te ofrecemos los actos programados para el lunes 9 de marzo, el tercer día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Lunes 9 de marzo
- 10:00 h | Cabalgata del Pregón Infantil con recorrido por c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, plaza La Paz, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.
- 14:00 h | Primera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
- 15:00 - 18:00 h | VII Muestra de los Carros Engalanados en el Parque Ribalta, en el Passadís de les Arts. Organiza Federació de Colles de Castelló.
- 16:00 h | XXXV Visita al Fadrí organizada por la Colla El Pixaví, con la colaboración del Gremio de Campaneros de Castelló.
- 17:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.
- 17:00 h | Festejo de rejones en la Plaza de Toros, con toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.
- 17:30 h | Fiesta Infantil. Vespra Barbuda a cargo de Diables de Castelló, en la plaza de Las Aulas. Organiza Colla del Rei Barbut.
- 17:30 h | Ofrenda de flores de la Gaiata 7 ‘Cor de la Ciutat’ a la Mare de Déu del Lledó en la Concatedral de Santa María.
- 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “La Nova Escola”.
- 18:00 h | Teatro: ‘Balada de los tres inocentes’ en el Teatre del Raval, a cargo de A. C. Amigos del Teatro.
- 18:00 h | Teatro: ‘Elles son la meva bogeria’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G. T. Baladre.
- 18:30 h | XVI Trofeo Magdalena de Pelota Valenciana en el Trinquete Municipal (Parque Deportivo del Sindical).
- 18:30 h | Quinto Elemento. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
- 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de “Agrupació Folklòrica El Millars”.
- 19:30 h | Visita oficial a las gaiatas participantes en la Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime.
- 20:15 h | XXXII Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.
- 21:00 h | Actuación de Els de la Fileta en la plaza Mayor.
- 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
- 23:30 h | Deejay Dex. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
Escenarios de collas y gaiatas:
Escenario Rey Don Jaime
- 18:00 Los Indios
- 21:00 DJs Bandalay
Plaza Tetuán
- 17:00 Trobadorets
- 19:00 Kasparov
Les Aules — Colla del Rei Barbut
- 18:30 Quinto Elemento
- 23:30 Deejay Dex
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 10:30 Apertura + almuerzo
- 18:00 Actuaciones musicales
- 18:30 N'Rockats
- 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar, Elías Posh
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- Pregón infantil
- Mascletà + comida de la comisión
- 17:30 Grupo musical hasta cierre
- Encesa + traslado de la Gaiata al sector
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 08:00 Despertà pels carrers del sector
- 10:30 Cavalcada del Pregó Infantil
- 18:00 Tardeo a la Plaça Borrull
- 20:00 Encesa de Gaiates
- 00:00 Traslado de la Gaiata a la Plaça Borrull
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 10:00 Cavalcada del Pregó Infantil
- 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
- 14:00 1ª jornada Mascletaes + Rumba 13
- 18:00 Mercat Gastronòmic + Tast de vins
- 20:15 Encesa de Gaiates
- 21:00 Alejandro Díaz (Rumba-Pop)
- 00:00 Instal·lació dels monuments a la plaça
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 12:00 Vermut Musical
- 18:00 Tarde de Indie
- 20:00 DJ Residente
Gaiata 14 — Castàlia
- 10:00 Desfilada de carros engalanats + Pregó Infantil
- 13:00 Obertura de la Tasca
- 14:00 Mascletà
- 20:00 Encesa de Gaiates
- 00:00 Traslado de la gaiata al sector + traques de benvinguda
Gaiata 19 — La Cultural
- 10:00 Pregó infantil + Apertura de la carpa + Barbacoa popular
- 14:30 Dinar de germanor
- 20:00 Encesa de Gaiates + traslado de la Gaiata al sector
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Disc mòbil
