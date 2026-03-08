Los rostros de la Romeria: “Somos de Argentina y es la primera vez que venimos”

Miles de castellonenses disfrutan este domingo de la Romeria de les Canyes. Es el caso de Gabriela y su familia, de origen argentino: “Somos de Argentina, estamos aquí viviendo hace tres años y es la primera vez que venimos a la Romeria”, explican, añadiendo que uno de los niños “quería venir porque en el colegio se lo han enseñado”.

Alejandra, del Puerto de Santa María, comparaba la tradición castellonense con las romerías andaluzas: “Tiene ciertos rasgos característicos parecidos a lo que es una romería sevillana”, destacando que el ambiente es “estupendo”.

Laura, de Llucena, regresaba este año a cumplir con la tradición: “Hacía ya dos años que no venía porque el año pasado tuve un accidente y no podía caminar, y la verdad que este año lo estoy viviendo al máximo”.

Y es que, una vez en la ermita, era el momento de tocar la campana, recoger el rollo o empezar a hacer cola para la paella monumental, como Aimar y Javier, los primeros de la fila al acudir a las 10.00 horas. “Vengo todos los años”, indicaba uno de ellos.