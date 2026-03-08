Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los rostros de la Romeria: “Somos de Argentina y es la primera vez que venimos”

Los castellonenses disfrutan del día grande de las fiestas de la Magdalena

Testimonios desde la ermita de la Magdalena

Erik Pradas

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Miles de castellonenses disfrutan este domingo de la Romeria de les Canyes. Es el caso de Gabriela y su familia, de origen argentino: “Somos de Argentina, estamos aquí viviendo hace tres años y es la primera vez que venimos a la Romeria”, explican, añadiendo que uno de los niños “quería venir porque en el colegio se lo han enseñado”.

Alejandra, del Puerto de Santa María, comparaba la tradición castellonense con las romerías andaluzas: “Tiene ciertos rasgos característicos parecidos a lo que es una romería sevillana”, destacando que el ambiente es “estupendo”.

Laura, de Llucena, regresaba este año a cumplir con la tradición: “Hacía ya dos años que no venía porque el año pasado tuve un accidente y no podía caminar, y la verdad que este año lo estoy viviendo al máximo”.

Y es que, una vez en la ermita, era el momento de tocar la campana, recoger el rollo o empezar a hacer cola para la paella monumental, como Aimar y Javier, los primeros de la fila al acudir a las 10.00 horas. “Vengo todos los años”, indicaba uno de ellos.

