Testimonios del Pregó bajo la lluvia: Protección Civil, al pie del cañón para dejar las calles limpias

El miembro del cuerpo de voluntarios de Protección Civil Jonathan Sutti se enfrenta a su primera Magdalena. Este cuerpo de voluntarios se encarga de las tareas menos agradecidas de las fiestas fundacionales, y sin embargo sin su labor no sería posible que estas salieran adelante. Porque, por ejemplo, ¿cómo serían las calles tras el Pregó si nadie recogiese las cacas de los caballos que desfilan? «Hay mucho trabajo detrás de la fiesta. Muchísima gente, muchísimas cosas que hacer para que todo esté bien», explicaba Jonathan, de nacionalidad argentina, a este diario.

El voluntario no quiso desaprovechar la ocasión para pedir a la gente que sea más cívica cuando sale por la noche en Magdalena: «Me gustaría que la gente tuviera un poco más de educación y pensara en cómo dejan las calles». Por otro lado, ayer era su primer Pregó y se confesaba expectante por cómo se desarrollaría: «Con esto del aplazamiento, me quedó con incertidumbre de saber cómo es. Me suena a fiesta y a carnaval, me recuerda a mi tierra».

Un día casi perdido para las churrerías

La churrería Yosune, originaria de Bilbao, viaja por toda España buscando las fiestas de cada ciudad. Esta semana están instalados en la plaza de la Muralla Liberal para endulzar la Magdalena de los castellonenses un poco más. Pero ayer, uno de los días grandes de las fiestas fundacionales, se quedaron con todo el azúcar dentro de las azucareras. Y con muchísimos churros sin hacer. «Esto nos ha afectado para mal, el ingreso va a ser nulo», lamentaba Ana María López, su propietaria.

La propietaria de la churrería Yosune, Ana María López. / Kmy Ros / KMY ROS

A pesar de que el Pregó finalmente sí se pudo hacer a medio gas, la afluencia de público no fue tan masiva y la lluvia penalizó la experiencia de las personas que salieron a ver la Cavalcada. «Este es uno de los mejores días, perdido», consideraba, y puntualizaba que la gente no estaba «ni circulando ni consumiendo». La dueña de la churrería indicaba además que el año está siendo pésimo «porque hay lluvia en todas las ferias». La sucesión de borrascas que está viviendo la geografía española está lastrando su modelo de negocio.

La confianza ciega contra todo pronóstico

«Seguro que al final se acaba haciendo el Pregón», aseguraba Eva, vestida de castellonera junto a su hija, protegiendo ambas sus indumentarias tradicionales con sendos paraguas. En sus planes no entraba que se pudiera suspender por completo tras el aplazamiento de las 16.00, y Eva tenía toda la razón:al final el Pregón se hizo más tarde. Ella fue una de las pocas personas que se había reunido en el Forn del Pla, puntual a su cita con la Cavalcada, a pesar de la intensa lluvia de las primeras horas de la tarde. Cuando cundía la desesperanza entre el resto de asistentes, ella lo tuvo claro: «Si no se llega a hacer hoy [por ayer], se hará otro día sin problema».

Eva, con su familia. / Kmy Ros / KMY ROS

Finalmente ni siquiera hizo falta esperar tanto y Eva pudo disfrutar, como el resto de Castelló, de uno de los días más especiales de las fiestas fundacionales, el día que arrancan. Junto con su hija y el resto de su familia, formaban parte de la resiliencia castellonera, esa que a pesar de que todo estaba en contra, sabe que la ciudadanía tiene que sacar adelante su Magdalena.

Instrumentos en peligro

Aarón Sales es uno de los centenares de músicos que iban a desfilar con su banda, la Unió Musical Covarxina de les Coves de Vinromà, una de tantas formaciones que llegan desde toda la geografía de Castellón expresamente para tocar en el Pregó. «Este es un acto al que nos gusta venir y repetir todos los años», explicaba este joven clarinetista de 19 años. Aarón, siendo previsor, en el bolsillo del pantalón llevaba una bolsa de basura para, en el caso de haber salido a tocar, recubrir el instrumento musical. «El clarinete se resiente con el agua porque es de madera», comentaba y se confesaba «preocupado».

El músico Aarón Sales. / Kmy Ros / KMY ROS

Aunque le encanta participar del Pregó, estas condiciones meteorológicas son dañinas para instrumentos como el suyo, que además son muy costosos. Así que el lado positivo de la tarde, para él, es que el clarinete no corrió peligro de estropearse, pues finalmente no tocó. La entidad musical de les Coves de Vinromà iba a formar con los Moros d’Alqueria, a quienes debían acompañar.