El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el domingo de la Romeria

Tras un primer sábado de Magdalena accidentado a consecuencia de la lluvia, con suspensiones y aplazamientos de eventos, llega el día grande de la las fiestas, el domingo en el que los castellonenses hacen la Romeria para conmemorar la fundación de la ciudad.

De nuevo, el tiempo es la gran preocupación de los festeros, más teniendo en cuenta que se trata de un acto al aire libre.

Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:

El tiempo en Castelló, hora a hora

09:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.

10:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.

11:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 13 grados.

12:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de lluvia y sin precipitaciones previstas. Temperatura de 13 grados.

13:00. Cielo nuboso con tormenta y lluvia escasa. Desde esta hora la probabilidad de precipitación sube al 75%. AEMET prevé 0,1 mm. Temperatura de 14 grados.

14:00. Cielo muy nuboso con tormenta y lluvia escasa. 75% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 14 grados.

15:00. Cielo muy nuboso con tormenta y lluvia escasa. 75% de probabilidad de precipitación y 0,1 mm previstos. Temperatura de 14 grados.

16:00. Cielo intervalos nubosos con lluvia escasa. 75% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 14 grados.

17:00. Intervalos nubosos con lluvia escasa. 75% de probabilidad de precipitación y 0,1 mm previstos. Temperatura de 13 grados.

18:00. Intervalos nubosos con lluvia escasa. 75% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 13 grados.

19:00. Cielo nuboso. La probabilidad de precipitación se mantiene en el 75% para el tramo de noche, aunque AEMET ya no prevé lluvia acumulada en esta hora. Temperatura de 12 grados.

20:00. Cielo muy nuboso. 75% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.

21:00. Cielo cubierto. 75% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.

22:00. Cielo cubierto. 75% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 11 grados.

23:00. Cielo cubierto. 75% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.