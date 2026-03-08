El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el domingo de la Romeria
¿Lloverá en la subida a la Magdalena?, ¿y en el desfile de gaiatas?
Tras un primer sábado de Magdalena accidentado a consecuencia de la lluvia, con suspensiones y aplazamientos de eventos, llega el día grande de la las fiestas, el domingo en el que los castellonenses hacen la Romeria para conmemorar la fundación de la ciudad.
De nuevo, el tiempo es la gran preocupación de los festeros, más teniendo en cuenta que se trata de un acto al aire libre.
Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:
El tiempo en Castelló, hora a hora
09:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.
10:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.
11:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 13 grados.
12:00. Cielo muy nuboso. 15% de probabilidad de lluvia y sin precipitaciones previstas. Temperatura de 13 grados.
13:00. Cielo nuboso con tormenta y lluvia escasa. Desde esta hora la probabilidad de precipitación sube al 75%. AEMET prevé 0,1 mm. Temperatura de 14 grados.
14:00. Cielo muy nuboso con tormenta y lluvia escasa. 75% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 14 grados.
15:00. Cielo muy nuboso con tormenta y lluvia escasa. 75% de probabilidad de precipitación y 0,1 mm previstos. Temperatura de 14 grados.
16:00. Cielo intervalos nubosos con lluvia escasa. 75% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 14 grados.
17:00. Intervalos nubosos con lluvia escasa. 75% de probabilidad de precipitación y 0,1 mm previstos. Temperatura de 13 grados.
18:00. Intervalos nubosos con lluvia escasa. 75% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 13 grados.
19:00. Cielo nuboso. La probabilidad de precipitación se mantiene en el 75% para el tramo de noche, aunque AEMET ya no prevé lluvia acumulada en esta hora. Temperatura de 12 grados.
20:00. Cielo muy nuboso. 75% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.
21:00. Cielo cubierto. 75% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.
22:00. Cielo cubierto. 75% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 11 grados.
23:00. Cielo cubierto. 75% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo