La Bodeguilla de ‘Mediterráneo’ regresa como cita imprescindible de la Magdalena

La Bodeguilla de Mediterráneo vuelve a estar presente en la Magdalena. Un año más, el diario de Castelló abre las puertas al mayor punto de encuentro social de las fiestas. La cita será el martes 10 y el miércoles 11 de marzo en la terraza de El Corte Inglés en horario de 13.00 a 15.00 horas.

Embutidos Flors. / Gabriel Utiel

Este tradicional y popular evento acoge a representantes del món de la festa, autoridades, empresarios y miembros de la sociedad civil, así como a una amplia representación de los principales clubs deportivos de la provincia y asociaciones culturales. Todos ellos encontrarán en este espacio un lugar idóneo para la conversación distendida y el reencuentro.

Clos d’Esgarracordes. / Gabriel Utiel

Productos de la tierra

Además, los asistentes podrán disfrutar de los productos de Embutidos Flors, Quesos de Almassora y Delicias Solidarias, y los vinos de Bodegas Les Useres y Clos d’Esgarracordes. Para completar el aperitivo, no faltarán las cervezas El Águila.

Quesos de Almassora. / Gabriel Utiel

Así, la Bodeguilla de Mediterráneo se ha consolidado como mucho más que un simple aperitivo festivo. Es un punto de unión donde tradición y actualidad se dan la mano, donde se estrechan lazos y se comparten proyectos en un ambiente marcado por la cordialidad. La Bodeguilla se ha convertido en cita obligada para la sociedad castellonense.

Delicias Solidarias. / Gabriel Utiel