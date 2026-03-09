La Bodeguilla de ‘Mediterráneo’ regresa como cita imprescindible de la Magdalena
El diario de Castelló se suma a la Magdalena 2026 con el tradicional punto de encuentro social, que estará ubicado en la terraza de El Corte Inglés el martes 10 y el miércoles 11 de marzo de 13.00 a 15.00 horas
La Bodeguilla de Mediterráneo vuelve a estar presente en la Magdalena. Un año más, el diario de Castelló abre las puertas al mayor punto de encuentro social de las fiestas. La cita será el martes 10 y el miércoles 11 de marzo en la terraza de El Corte Inglés en horario de 13.00 a 15.00 horas.
Este tradicional y popular evento acoge a representantes del món de la festa, autoridades, empresarios y miembros de la sociedad civil, así como a una amplia representación de los principales clubs deportivos de la provincia y asociaciones culturales. Todos ellos encontrarán en este espacio un lugar idóneo para la conversación distendida y el reencuentro.
Productos de la tierra
Además, los asistentes podrán disfrutar de los productos de Embutidos Flors, Quesos de Almassora y Delicias Solidarias, y los vinos de Bodegas Les Useres y Clos d’Esgarracordes. Para completar el aperitivo, no faltarán las cervezas El Águila.
Así, la Bodeguilla de Mediterráneo se ha consolidado como mucho más que un simple aperitivo festivo. Es un punto de unión donde tradición y actualidad se dan la mano, donde se estrechan lazos y se comparten proyectos en un ambiente marcado por la cordialidad. La Bodeguilla se ha convertido en cita obligada para la sociedad castellonense.
Datos de interés
- Lugar: terraza de El Corte Inglés de Castelló (paseo Morella, 1)
- Días: martes 10 y miércoles 11 de marzo
- Hora: de 13.00 a 15.00 horas
