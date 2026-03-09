Castelló deslumbra con la ‘llum de tot un poble’ en la Encesa de Gaiates

Una llum que no s’apaga, perque és la de tot un poble. Cada gaiata, una història. Cada sector, una veu. I totes juntes, un sol cor que batega. Castelló ha deslumbrado este lunes por la noche con la Encesa de Gaiates, toda una exaltación del símbolo central de las fiestas de la Magdalena.

La cita, última oportunidad para ver los monumentos juntos y en todo su esplendor, ha vuelto a seducir al público que ha abarrotado la avenida Rei en Jaume. La luz ha tomado este punto de la ciudad. Y lo ha hecho de la mano de la pólvora y la música, con un piromusical a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

Galería: La Encesa de les Gaiates ilumina Castelló / Toni Losas / Toni Losas

Homenaje a Jorge Martí

Esta vez, la Encesa ha arrancado con unas palabras en recuerdo de Jorge Martí, agradeciéndole su trabajo por la fiesta y rindiendo homenaje "a una estrella que nos acompaña más cerca que nunca”. Su comisión, Sequiol, portaba además un crespón negro en el estandarte.

Antes, las reinas, Clara Sanz y Ana Colón, han visitado cada una de las gaiatas. Es un momento clave que supone el broche a un año de trabajo. Es un momento de nervios y emoción. La introducción con el nombre de la comisión y su lema da paso al encendido, despertando un intenso aplauso de cada comisión. Junto a las reinas han estado autoridades como la alcaldesa, Begoña Carrasco; el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Galería: La Encesa de les Gaiates ilumina Castelló / Toni Losas / Toni Losas

Zancudos para dar luz

La sorpresa de este año ha llegado de la mano de unos zancudos, que han acompañado el encendido de las gaiatas, haciéndolas brillar con el toque de un gran bastón de luz. Los monumentos, como es habitual, han interactuado con las distintas piezas musicales y la pirotecnia. "Que la gaiata siga el nostre millor pregó", ha sido la frase que ha puesto el colofón, quedando todos los monumentos encendidos e iluminando la avenida.

También el jurado del concurso ha tenido la ocasión de contemplar el trabajo de cada una de las comisiones en una visita, previa a la esperada entrega de premios, que tendrá lugar hoy en la plaza Mayor a las 21.00 horas.

Carrasco, tras el acto, ha agradecido a las gaiatas "por hacer brillar a nuestra ciudad y nuestras fiestas". Barrachina ha felicitado a la Junta de Festes por la Encesa y ha dicho que las gaiatas "encienden la memoria de la ciudad y de la provincia". Y el president ha destacado el carácter "emotivo" del acto y ha congratulado también "al pueblo de Castelló por las fiestas", incidiendo en la "germanor" que las rodea.