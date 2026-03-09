MAGDALENA 2026
El curioso regalo que ha entregado el president a las reinas de las fiestas de Castelló
Ana Colón y Clara Sanz han recibido el presente tras la Encesa de Gaiates
La Encesa de Gaiates, uno de los actos centrales de las fiestas de la Magdalena, ha terminado con un emotivo gesto. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido al acto y ha querido hacer entrega a las reinas de las fiestas, Ana Colón y Clara Sanz, de un obsequio.
Con todos los monumentos luciendo de fondo, el jefe del Consell ha dado a las reinas un bonito presente, que a su vez ha puesto en valor el trabajo artesanal y los materiales de la Comunitat Valenciana. En el momento ha estado presente la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.
Elaborados por el Centro de Artesanía
El regalo, en concreto, ha consistido en unas alpargatas artesanales, en tonos verdes y rojos. Los zapatos han sido elaborados manualmente por el Centro de Artesanía y diseñados especialmente para las reinas.
Su entrega se ha realizado en una caja de madera, también elaborada de forma artesanal y grabada para la ocasión, poniendo en valor el material y la artesanía de la Comunitat Valenciana, mostrando también todo el cariño a Ana y Clara.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo