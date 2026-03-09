El curioso regalo que ha entregado el president a las reinas de las fiestas de Castelló

La Encesa de Gaiates, uno de los actos centrales de las fiestas de la Magdalena, ha terminado con un emotivo gesto. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido al acto y ha querido hacer entrega a las reinas de las fiestas, Ana Colón y Clara Sanz, de un obsequio.

Con todos los monumentos luciendo de fondo, el jefe del Consell ha dado a las reinas un bonito presente, que a su vez ha puesto en valor el trabajo artesanal y los materiales de la Comunitat Valenciana. En el momento ha estado presente la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Elaborados por el Centro de Artesanía

El regalo, en concreto, ha consistido en unas alpargatas artesanales, en tonos verdes y rojos. Los zapatos han sido elaborados manualmente por el Centro de Artesanía y diseñados especialmente para las reinas.

Su entrega se ha realizado en una caja de madera, también elaborada de forma artesanal y grabada para la ocasión, poniendo en valor el material y la artesanía de la Comunitat Valenciana, mostrando también todo el cariño a Ana y Clara.