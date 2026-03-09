Diego Ventura frente al toro de Los Espartales que le cortó el rabo en Las Ventas el año 2018.

En el rejoneo contemporáneo existen duplas que marcan época. Lo fue históricamente la ganadería de Los Espartales, 20 años lidiando en Castellón la corrida de rejones con éxitos más que notables. Pero hay más. Una de las más fructíferas de las últimas décadas es la formada por el rejoneador Diego Ventura y la propia ganadería Los Espartales, un hierro que se ha convertido en protagonista de algunos de los momentos más memorables de su carrera.

A lo largo de los años, la combinación del estilo espectacular y arriesgado del diestro lisboeta con la bravura y la calidad del encaste murube de Los Espartales ha producido tardes de gran emoción, indultos, salidas a hombros y páginas imborrables en la historia del toreo a caballo.

El recuerdo de 2018

El capítulo más célebre de esta alianza llegó el 9 de junio de 2018 en la plaza de toros de Las Ventas, durante la Feria de San Isidro. Aquella tarde Ventura lidió al toro Bienplantao, de Los Espartales. Lo que ocurrió después quedó grabado en la historia del toreo: tras una faena vibrante, llena de quiebros, cercanías y dominio absoluto del toro, el público pidió de forma unánime los máximos trofeos. El presidente concedió dos orejas y rabo, convirtiendo a Ventura en el primer rejoneador en cortar un rabo en Las Ventas. Hacía la friolera de 46 años que no se cortaba un rabo en Madrid y que además fuese el primero que se corta en una corrida de rejones hizo que aún fuese más especial. No fue un triunfo aislado. En aquel festejo se cortaron hasta siete orejas y un rabo. El nombre de Los Espartales quedó unido para siempre a ese momento histórico.

Un año antes de aquella gesta madrileña, Ventura y Los Espartales ya habían protagonizado otra escena extraordinaria el 17 de septiembre de 2017. Fue en la plaza de toros de Murcia, cuando el rejoneador firmó una actuación memorable ante el toro Perdido.

Indulto

La faena fue tan completa que el público pidió el indulto del animal, algo poco frecuente en corridas de rejones. El presidente accedió y el toro regresó vivo al campo. Ventura recibió dos orejas y rabo simbólicos, mientras el ganadero acompañaba al torero en una vuelta al ruedo cargada de emoción. Aquel momento fue histórico porque nunca antes se había concedido un indulto a un toro lidiado en una corrida de rejones en España.

El episodio reforzó la imagen de Los Espartales como una ganadería especialmente apta para el rejoneo de alto nivel.

Más allá de estos hitos concretos, la relación entre Ventura y Los Espartales se ha consolidado en numerosas ferias y plazas importantes. El rejoneador ha recurrido a este hierro en citas relevantes de su carrera, incluidas corridas especiales, en solitario y festejos de máxima exigencia.

Cada vez que en el cartel coinciden el nombre de Diego Ventura y el hierro de Los Espartales, la afición sabe que puede estar a punto de presenciar otra página memorable del rejoneo.

La divisa del día: Los Espartales

Es una de las ganaderías predilectas por los rejoneadores, sobre todo por Diego Ventura, pues el sevillano ha logrado hitos importantes con ella. Su procedencia murube la dota de unas características idóneas para el toreo a caballo, como es el son y la constancia de su galope, la calidad en la embestida o la nobleza para no cruzarse a los caballos.

En Castellón tiene un aval importante de éxitos, ya que fue una divisa clásica. Los toros del recordado José Luis Iniesta son garantía de éxito.

Los protagonistas del día

Rui Fernandes

Rui Fernandes. / Mediterráneo

Torero a caballo portugués. Todo un veterano y referente de la monta clásica heredada de los grandes rejoneadores lusos. Además de ejecutar con pureza y clasicismo las suertes, su toreo a caballo no está exento de espectacularidad.

NACIMIENTO: Lisboa (Portugal), el 23 de octubre de 1978.

ALTERNATIVA: 6 de agosto de 1998 en Campo Pequeño.

Diego Ventura

Diego Ventura. / Mediterráneo

Las tardes de Diego Ventura en Castellón se cuentan por triunfos, a cada cuál mejor. No cabe duda que es uno de los mejores rejoneadores de todos los tiempos, combinando clasicismo y heterodoxia, pues es todo un innovador en ese sentido.

NACIMIENTO: 4 de noviembre de 1984, en Lisboa (Portugal).

ALTERNATIVA: En Utiel, el 13 de septiembre de 1998.

Lea Vicens

Lea Vicens. / Mediterráneo

La rejoneadora francesa afincada en España es todo un ejemplo de superación. Cada temporada ha ido creciendo en su profesión, manteniéndose en las ferias y compitiendo contra los mejores, sin bajar en ningún momento la guardia.

NACIMIENTO: 22 de febrero de 1985, en Nimes (Francia).

ALTERNATIVA: 4 de Septiembre del 2013, en Nimes (Francia).