Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí

Duelo en el 'món fester' de Castelló y en el sector 15 de Sequiol. Ha fallecido esta tarde, en pleno Dilluns de festa gran en Castelló Jorge Martí Obiol, que fuera socio fundador y presidente de la gaiata de la calle Herrero entre 1998 y 2000, además de miembro de la Junta de Festes en diferentes etapas.

Ha sido "un golpe" para los comisionados de su querido Sequiol, donde están en 'shock' Su presidenta, Elisabeth Breva, con la que conformaba el núcleo duro desde 1982, año de la fundación, estaba desolada. "Nos lo acaban de comunicar. No me lo creo. Ayer estaba con nosotros, subiendo y bajando con la furgoneta y estos días parecía rejuvenecido preparándolo todo en el cau", ha explicado. "No me lo puedo creer", ha dicho.

"Ha sido esta mañana, cuando, al no acudir cómo habíamos quedado, y no contestar, he llamado a su mujer y me dicho que estaban esperando a la ambulancia, que había tenido un desmayo, y que se iban al hospital. Y hemos estado todo el día pendientes de la evolución hasta que nos han llamado con la fatal noticia", ha señalado.

Festero de pro

Unas horas antes, Jorge, como buen festero de la 15, empujaba el monumento de luz de Sequiol, en el Desfile de Gaiatas.

Jorge Martí obiol fue uno de los socios fundadores, en la Magdalena de 1982, de una de las nuevas gaiatas que abrían el abanico a la periferia de la ciudad. "Su Sequiol", como siempre decía, era "una parte importante de su vida". Así lo decía en las cenas, comidas y citas del sector, del que formaba parte del núcleo central, junto con la presidenta, Elisabeth Breva, Agustín Món, Víctor Orozco o José Vicente Monroig, entre otros. También ostentó el cargo de vicepresidente, acompañando a las madrinas y representantes en numerosos actos oficiales.

Jorge Martí, en su etapa como presidente de la gaiata 15. / Mediterraneo

La fiesta en el ADN

Jorge Martí llevaba la fiesta en su ADN. Asumió la presidencia del sector en 1998 durante dos años, tomando el relevo de Vicente Javier Queral García y dámdole el testigo a Sergio Queral García. Después fue miembro de la Junta de Festes en diferentes etapas, las últimas con Juanvi Bellido como coordinador de Pirotecnia, y en los tiempos sin junta, como coordinador generak de Infraestructuras.

Amante de la pólvora y de los eventos pirotécnicos, fue el ponente de fuegos, y desde hace años y en esta Magdalena 2026, era jurado del Concurso de Mascletaes Ciutat de Castellón.

Desde la Junta de Festes, han anuciado que se rendirá un sentido tributo a Jorge Martí esta tarde en la Encesa de les Gaiates.