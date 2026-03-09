Familias y collas buscan los mejores cohetes para petarlo en Magdalena: estas son las novedades

Dos semanas antes de Magdalena ya empiezan las compras de pirotecnia de los más previsores, con ganas de fiesta. Una afición que ha ganado más y más adeptos en los últimos años. En Pirotecnia La Traca lo saben y ya han implantado un horario especial de atención al público de lunes a domingo de 10.00 a 21.00 horas. Las bombitas, las baterías, los truenos, son archiconocidos, pero ¿sabes lo que son los nachos? ¿la bengala glow? ¿la espada Excalibur? El surtido es inmenso y las novedades también. Un universo de colores, ruidos y diversión para todos los gustos y edades (en base a la legislación), cuya vida se prolonga desde el amanecer hasta última hora de la noche.

Mari Carmen Badia, responsable de la tienda de La Traca en Castelló de la Plana, confirma que la demanda en este 2026 para Magdalena -y también para Fallas- ha ido a más. La hora punta es sobre todo al finalizar la jornada escolar cuando las familias llegan con los niños, que también opinan y eligen, al establecimiento con el que cuentan en la Ciudad del Transporte.

Compras en Magdalena. / Manolo Nebot Rochera

Los productos que más lo 'petan'

¿Qué es lo que más se está vendiendo? "Sobre todo las bombetas -podemos llegar a 3.200 cajas (cada una lleva unos 50) en un día- y los lotes variados. La gente se lleva combos de ruido y color para los más pequeños", explica.

Y luego está el otro perfil de comprador. Son las collas, que se juntan para una compra en común para que les salga mejor de precio: de bombetas, petardos, combos, algún trueno grande, un poco de todo.

Todo listo para la fiesta. / Manolo Nebot Rochera

"La gente tiene ganas de tirar petardos aun con la previsión de lluvia"

No faltan las ofertas de packs, descuentos del 50% en la segunda unidad, etc. Pero en general "el tíquet medio para estas celebraciones es de 55 euros por cliente. Es el mejor de los últimos años. La gente tiene ganas de tirar petardos aun con la previsión de lluvia".

Las novedades para esta Magdalena del 2026 son, tal y como detalla Badia, "para los niños, la bengala glow, que hemos lanzado este año. Es como un palo que al agitarlo ves el neón y chispas de colores -dos paquetes de cuatro unidades cada uno rondan los 7 euros-. Gusta mucho".

Otra es la espada Excalibur, es como una gran bengala con un chorro de luz de diferentes colores. Y en tercer lugar, la chispaball (bolas cracker), que consisten en "muchas chispas de color que crepitan y saltan por el aire".

En el surtido infantil de la Granja, con artículos curiosos como el perro cagón, vuelve con fuerza el Porkins, que es un cerdito que genera tipo fuente.

Atención a la ráfaga 480

Para adultos, lo más innovador es "la ráfaga 480, que es como una candela gigante con 480 disparos. Una candela es como las varitas de Harry Potter, que son unos palos que lanzan bolas, pero la 480 es a lo grande. Luego se compran mucho los castillos de fuegos artificiales premium, con efectos más atractivos en el cielo.

Ráfaga 480. / Mediterráneo

Todavía vienen días fuertes de ventas, "pues muchos compran a última hora y vienen de toda la provincia. Sobre todo se nota la semana próxima que vienen de otras localidades y también coincide con pueblos que están en fallas. Vienen de Burriana, Benicarló y hasta del Puerto de Sagunto".

Todo lo que venden en material pirotécnico "es para el público, nada profesional". Con todo, los productos están catalogados según la edad recomendada: la categoría F1, para mayores de 12 años (aunque en la Comunitat ahora en fiestas se baja a los 8 años); luego la F2 (a partir de los 16 años, y ahora estas fechas se permite a los 12); y la F3, para 18 años.