Pregó Infantil: el futuro de la 'festa' de Castelló ya está aquí

En un 'día de Magdalena', el Pregó dels Xiquets ha arrancado con la ‘festa plena’. Como dicen los versos del poeta Vicent Pau Serra, "Castelló no oblidarà / els xiquets en Magdalena / perquè són memòria plena / d'històries per al demà", y así ha sido.

En una soleada mañana de lunes, por fín, la ciudad ha visto el futuro de la 'festa' plenamente consolidado, con una semilla que ha brotado a borbotones con 3.000 participantes en una Cavalcada Infantil de tradición, música, bailes y orgull de pertenencia máximo, con sentimiento de castellonería al escuchas al pregoner, NIcolás Cabello, ante la reina infantil de las fiestas, Ana Colón.

La Colla de Dolçainers i Tabaleters abre el Pregó Infantil. / Kmy Ros

Dolçaina i Tabal para arrancar el desfile

La Escola Municipal de Dolçaina i Tabal ha abierto el Pregó Infantil de las fiestas de la Magdalena, santo y seña del presente y futuro de la ‘festa plena’. Las motos del Vespa Club con una vespa carro de los años 70, y los carros engalanados dan paso a la mitología del Rei Barbut y la Conlloga, a ritmo de la tradición de Xaloc.

La representación de Moros d'Alqueria, 'mandando' en el Pregó Infantil. / Kmy Ros

Vistosa historia de Castelló

La fundación, de la que se cumplen 775 años, está muy bien representada. Hoy sí, los Moros d’Alqueria han desfilado con sus trajes y su castellonería andalusí por las calles de Castelló, con su carroza repleta de ilusión.

Los niños, protagonistas absolutos. / Kmy Ros

La misma que los niños y niñas de L’Aljama. ¡La lluvia de caramelos está servida! Cavallers entre espadas, con su cota de malla y la cruz, han desfilado bajo el estandarte de la Germandat, que cumple 75 años y lo celebró entre caramelos y retrueno de sus bombos Desperta Ferro! en un lunes de sol, con la carroza a rebosar.

Precediéndoles, la Colla Bacalao, la Host del Castell Vell, y los Caballeros Templarios con sus bombos de la Cofradía de Santa Maria Magdalena.

Los más pequeños, con los bombos y el 'tabal'. / Kmy Ros

3.000 participantes llenan Castelló

Con los carros engalanados llenos, en un ambiente inmejorable… y sol, en un “dia de Magdalena”, Castelló se ha volcado con el Pregó Infantil. Las asociaciones de vecinos, el Centro Aragonés y los Agramaors desfilan y desfilan desde el Forn del Pla hasta la Puerta del Sol.

El Forcat, La Nova Escola y Ramell, con el Ball Pla y el Bolero como protagonistas a lo largo y ancho del desfile.

Las gaiatas y las comisiones infantiles, a ‘xalar’

Las 19 comisiones, de La Cultural a Brancal de la Ciutat, muestran ‘orgull de genealogia’ regalando flores al público mientras desfilan en su Pregó, con sus estandartes al viento. Los bailes de Illes Columbretes y Grup Castelló animan al público a la espera de la salida de la reina y el pregoner, Nicolás Cabello.

Primer Pregó de Vicent Pau Serra para el pregonero, Nicolás Cabello, en Forn del Pla. / Kmy Ros

NIcolás Cabello entona ya los versos de Vicent Pau Serra

El pregoner infantil, Nicolás Cabello, ya ha entonado su primer Pregó dels xiquets de Vicent Pau Serra en el Forn del Pla a lomos del caballo 'Hacketon'. Emocionado y con orgullo, el sequier infantil ha cantado alto y claro que Els xiquets som poble ja / Som el futur i esperança / d’un Castelló que hui avança / i que ningú pararà. / Som la força que farà / de Castelló la ciutat / en la que tots hem somniat. / Som els que tenim l’herència / de mantindre la presència / d’un gloriós i antic passat. Nicolás, con su hermano al lado, luce la rodina del propio Vicent Pau Serra, que le ha prestado para la ocasión la viuda del poeta, Paquita Roca.

La reina infantil, Ana Colón, con las damas de la ciudad infantiles, en la carroza, por la calle Mayor. / Kmy Ros

La reina, Ana Colón, luce castellonería con su banda verde

Banda verde esmeralda sobre el corazón de la reina infantil de las fiestas de Castelló, Ana Colón Sastriques, en la carroza real del Pregó Infantil, junto a las damas de la ciudad infantiles.

Emocionada, con una ilusión dibujada en su rostro, la máxima embajadora de los niños y las niñas de Castelló, luce castellonería máxima al son de la música de la Banda Municipal tras los clarines del pregoner. A xalar, reina!

El palco, emocionado

Nicolás Cabello, el pregonero infantil, ha entonado los versos de Vicent Pau Serra, ante la alcaldesa, Begoña Carrasco, frente a un palco de autoridades que ha presidido junto con la reina de las fiestas, Clara Sanz.

Acompañándolas, la delegación de Alicante y Murcia y la corporación municipal, además del presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, y numerosos invitados.

Los bailes han protagonizado el Pregó Infantil. / KMY ROS

El 'poble' toma el Pregó con los colegios

Máxima expectación en la recta final del Pregó Infantil. La nutrida representación de 32 centros escolares de la ciudad, del Jaume I, Sanchis Yago y Sensal, con su grupo de danzas y productos típicos de la 'terreta', hasta el Enriqueta Agut, que celebra sus 50 años con una estampa tradicional; al Isabel Ferrer y Escuelas Pías, que cerrará la comitiva con la música de su conservatorio Calasancio.

Ellos son la muestra viva -y creciendo- de que el futuro de la 'festa plena' está asegurado, con las castañuelas en mano y la tradición por montera. Magdalena, festa plena!