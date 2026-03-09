Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes
Todos los actos del cuarto día de las fiestas de Castelló
A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 10 de marzo, el cuarto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Martes 10 de marzo
- 09:30 h | Primera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 12 El Grau y recorrido por varios sectores hasta el recinto de la mascletá.
- 11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.
- 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 18, Cremor.
- 12:00 h | XXXV Concurso de paellas intercollas en la plaza Segón Molí y calles adyacentes. Organiza Colla del Rei Barbut.
- 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.
- 14:00 h | Segunda jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.
- 17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.
- 17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Aída Jovani para alumnos de distintas escuelas taurinas.
- 17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 13, Sensal.
- 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló.
- 18:00 h | Merienda de sobaquillo para personas mayores en el Palau de la Festa, con espectáculo de magia y actuación musical.
- 18:00 h | Teatro: ‘La meua dona, la teua i la de l’altre’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. L’Armelar.
- 18:00 h | Teatro: ‘Tu y yo somos tres’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Escenatrama.
- 18:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 8, Portal de L'Om.
- 18:00 h | Vudú. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
- 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de l’Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló.
- 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 2, Fadrell.
- 20:00 h | XLI Homenaje a Na Violant d'Hongria en su monumento de la plaza Na Violant, con desfile previo desde la avenida Rey don Jaime.
- 21:00 h | Entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor.
- 23:00 h | Nit Màgica a cargo de Xarxa Teatre, con recorrido por el centro de la ciudad.
- 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
- 23:30 h | Nit Espanyola. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas
Escenarios de collas y gaiatas
Escenario Rey Don Jaime
- 18:00 La Pop.Era
- 21:30 El Serrucho
- 23:00 Bandalay
Plaza Tetuán
- 17:30 Sonia y sus Secuaces
Les Aules — Colla del Rei Barbut
- 18:00 Vudú
- 23:30 Nit Espanyola
Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)
- 10:30 Apertura + almuerzo
- 18:00 Actuaciones musicales
- 18:30 Tributo Coldplay + Muse (Green Covers)
- 19:00 Recepción y acompañamiento a Na Violant
- 22:00 DJ JJ, Sergio Feliciano & Porcar, DJ Elías Posh
Gaiata 5 — Hort dels Corders
- Comida en la carpa después de la Mascletà
- 17:30 Grupos musicales hasta cierre
- Charanga por sector + entrega de premios
- Cena de sobaquillo
Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)
- 08:30 Despertà pels carrers del sector
- 10:30 Visita Caravana a la Mascletà
- 11:00 Obertura de la tasca + Zumba World Sport
- 12:30 Dance Kids World Sport
- 18:00 Visita de la Reina i Corts d'Honor
- 19:00 Tardeo a Borrull
- 19:30 Homenatge a Na Violant d'Hongria
- 21:00 Entrega de premios Gaiates i Llibrets
Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)
- 11:30 VIII Caravana festera
- 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
- 14:00 2ª jornada Mascletaes
- 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
- 19:00 El Mercat Central, cuinat amb Luis Arrufat de Fandango
- 21:00 Leon Goffe
- 23:00 Música amb DJ
Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)
- 19:00 Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12 + xaranga elbecuadro)
- 21:00 Entrega de Premis Gaiates i Llibrets
Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)
- 17:00 Visita de les Reines i Cort d'Honor
Gaiata 14 — Castàlia
- 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
- 14:00 Mascletà
- 19:00 Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12)
- 21:00 Entrega de Premis Gaiates i Llibrets
Gaiata 17 — Tir de Colom
- 16:30 Kids Disco Party (discoteca infantil + merienda gratuita)
Gaiata 19 — La Cultural
- 10:00 Apertura de la carpa
- 11:00 Barbacoa popular
- 17:00 Vesprada dels xiquets: jocs infantils i xocolatada
- 21:00 Cena de pa i porta
- 22:30 Disc mòbil
