Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes

Todos los actos del cuarto día de las fiestas de Castelló

La Nit Màgica enciende Castelló con una catarsis de fuego y pólvora

La Nit Màgica enciende Castelló con una catarsis de fuego y pólvora

Diego Sánchez

A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 10 de marzo, el cuarto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Martes 10 de marzo

  • 09:30 h | Primera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 12 El Grau y recorrido por varios sectores hasta el recinto de la mascletá.
  • 11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.
  • 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 18, Cremor.
Galería de imágenes: XXXIII Concurso de Paellas Intercollas

Galería de imágenes: XXXIII Concurso de Paellas Intercollas

  • 12:00 h | XXXV Concurso de paellas intercollas en la plaza Segón Molí y calles adyacentes. Organiza Colla del Rei Barbut.
  • 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.
  • 14:00 h | Segunda jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.
  • 17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.
  • 17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Aída Jovani para alumnos de distintas escuelas taurinas.
Galería: Brava novillada de Montalvo en Castelló

Galería: Brava novillada de Montalvo en Castelló

  • 17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 13, Sensal.
  • 17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló.
  • 18:00 h | Merienda de sobaquillo para personas mayores en el Palau de la Festa, con espectáculo de magia y actuación musical.
  • 18:00 h | Teatro: ‘La meua dona, la teua i la de l’altre’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. L’Armelar.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Tu y yo somos tres’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Escenatrama.
  • 18:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 8, Portal de L'Om.
  • 18:00 h | Vudú. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de l’Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló.
  • 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 2, Fadrell.
  • 20:00 h | XLI Homenaje a Na Violant d'Hongria en su monumento de la plaza Na Violant, con desfile previo desde la avenida Rey don Jaime.
Las imágenes del homenaje a la que fuera esposa del rey Jaume I, Na Violant d’Hongria

Las imágenes del homenaje a la que fuera esposa del rey Jaume I, Na Violant d'Hongria

  • 21:00 h | Entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor.
  • 23:00 h | Nit Màgica a cargo de Xarxa Teatre, con recorrido por el centro de la ciudad.
  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:30 h | Nit Espanyola. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

  • 18:00 La Pop.Era
  • 21:30 El Serrucho
  • 23:00 Bandalay

Plaza Tetuán

  • 17:30 Sonia y sus Secuaces

Les Aules — Colla del Rei Barbut

  • 18:00 Vudú
  • 23:30 Nit Espanyola

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 18:30 Tributo Coldplay + Muse (Green Covers)
  • 19:00 Recepción y acompañamiento a Na Violant
  • 22:00 DJ JJ, Sergio Feliciano & Porcar, DJ Elías Posh

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • Comida en la carpa después de la Mascletà
  • 17:30 Grupos musicales hasta cierre
  • Charanga por sector + entrega de premios
  • Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:30 Despertà pels carrers del sector
  • 10:30 Visita Caravana a la Mascletà
  • 11:00 Obertura de la tasca + Zumba World Sport
  • 12:30 Dance Kids World Sport
  • 18:00 Visita de la Reina i Corts d'Honor
  • 19:00 Tardeo a Borrull
  • 19:30 Homenatge a Na Violant d'Hongria
  • 21:00 Entrega de premios Gaiates i Llibrets

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 11:30 VIII Caravana festera
  • 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 14:00 2ª jornada Mascletaes
  • 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 19:00 El Mercat Central, cuinat amb Luis Arrufat de Fandango
  • 21:00 Leon Goffe
  • 23:00 Música amb DJ

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 19:00 Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12 + xaranga elbecuadro)
  • 21:00 Entrega de Premis Gaiates i Llibrets

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

  • 17:00 Visita de les Reines i Cort d'Honor

Gaiata 14 — Castàlia

  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 14:00 Mascletà
  • 19:00 Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12)
  • 21:00 Entrega de Premis Gaiates i Llibrets

Gaiata 17 — Tir de Colom

  • 16:30 Kids Disco Party (discoteca infantil + merienda gratuita)

Gaiata 19 — La Cultural

  • 10:00 Apertura de la carpa
  • 11:00 Barbacoa popular
  • 17:00 Vesprada dels xiquets: jocs infantils i xocolatada
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Disc mòbil

