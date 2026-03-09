Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el martes 10 de marzo, el cuarto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Martes 10 de marzo

09:30 h | Primera jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 12 El Grau y recorrido por varios sectores hasta el recinto de la mascletá.

con salida desde la gaiata 12 El Grau y recorrido por varios sectores hasta el recinto de la mascletá. 11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.

Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros. 11:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 18, Cremor.

Galería de imágenes: XXXIII Concurso de Paellas Intercollas / Mediterráneo

12:00 h | XXXV Concurso de paellas intercollas en la plaza Segón Molí y calles adyacentes. Organiza Colla del Rei Barbut.

en la plaza Segón Molí y calles adyacentes. Organiza Colla del Rei Barbut. 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.

con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina. 14:00 h | Segunda jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Aída Jovani para alumnos de distintas escuelas taurinas.

Galería: Brava novillada de Montalvo en Castelló / Jordi Juárez

17:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 13, Sensal.

17:30 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló.

en la plaza Mayor con la actuación de la Associació Cultural Escola de Dansa Castelló. 18:00 h | Merienda de sobaquillo para personas mayores en el Palau de la Festa, con espectáculo de magia y actuación musical.

en el Palau de la Festa, con espectáculo de magia y actuación musical. 18:00 h | Teatro: ‘La meua dona, la teua i la de l’altre’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. L’Armelar.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. L’Armelar. 18:00 h | Teatro: ‘Tu y yo somos tres’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Escenatrama.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Escenatrama. 18:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 8, Portal de L'Om.

18:00 h | Vudú. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 19:00 h | Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con la actuación de l’Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló.

en la plaza Mayor con la actuación de l’Associació d'Estudis Tradicionals Grup Castelló. 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 2, Fadrell.

20:00 h | XLI Homenaje a Na Violant d'Hongria en su monumento de la plaza Na Violant, con desfile previo desde la avenida Rey don Jaime.

Las imágenes del homenaje a la que fuera esposa del rey Jaume I, Na Violant d’Hongria / Mediterráneo

21:00 h | Entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 23:00 h | Nit Màgica a cargo de Xarxa Teatre , con recorrido por el centro de la ciudad.

con recorrido por el centro de la ciudad. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:30 h | Nit Espanyola. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

18:00 La Pop.Era

La Pop.Era 21:30 El Serrucho

El Serrucho 23:00 Bandalay

Plaza Tetuán

17:30 Sonia y sus Secuaces

Les Aules — Colla del Rei Barbut

18:00 Vudú

Vudú 23:30 Nit Espanyola

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

10:30 Apertura + almuerzo

Apertura + almuerzo 18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 18:30 Tributo Coldplay + Muse (Green Covers)

Tributo Coldplay + Muse (Green Covers) 19:00 Recepción y acompañamiento a Na Violant

Recepción y acompañamiento a Na Violant 22:00 DJ JJ, Sergio Feliciano & Porcar, DJ Elías Posh

Gaiata 5 — Hort dels Corders

Comida en la carpa después de la Mascletà

17:30 Grupos musicales hasta cierre

Grupos musicales hasta cierre Charanga por sector + entrega de premios

Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

08:30 Despertà pels carrers del sector

Despertà pels carrers del sector 10:30 Visita Caravana a la Mascletà

Visita Caravana a la Mascletà 11:00 Obertura de la tasca + Zumba World Sport

Obertura de la tasca + Zumba World Sport 12:30 Dance Kids World Sport

Dance Kids World Sport 18:00 Visita de la Reina i Corts d'Honor

Visita de la Reina i Corts d'Honor 19:00 Tardeo a Borrull

Tardeo a Borrull 19:30 Homenatge a Na Violant d'Hongria

Homenatge a Na Violant d'Hongria 21:00 Entrega de premios Gaiates i Llibrets

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

11:30 VIII Caravana festera

VIII Caravana festera 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 14:00 2ª jornada Mascletaes

2ª jornada Mascletaes 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 19:00 El Mercat Central, cuinat amb Luis Arrufat de Fandango

El Mercat Central, cuinat amb Luis Arrufat de Fandango 21:00 Leon Goffe

Leon Goffe 23:00 Música amb DJ

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

19:00 Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12 + xaranga elbecuadro)

Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12 + xaranga elbecuadro) 21:00 Entrega de Premis Gaiates i Llibrets

Gaiata 13 — Sensal (Pl. Pintor Soler Blasco)

17:00 Visita de les Reines i Cort d'Honor

Gaiata 14 — Castàlia

11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 14:00 Mascletà

Mascletà 19:00 Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12)

Desfilada cap als premis (amb gaiates 10, 11 i 12) 21:00 Entrega de Premis Gaiates i Llibrets

Gaiata 17 — Tir de Colom

16:30 Kids Disco Party (discoteca infantil + merienda gratuita)

Gaiata 19 — La Cultural