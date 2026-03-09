Estas son las 19 gaiatas a concurso en Magdalena: ¿cuál ganará?
Los 19 sectores de la ciudad mostraron en la noche del tercer domingo de Cuaresma los monumentos trabajados durante todo el año
Del Desfile de Gaiates a l'Encesa... y los premios. Castelló se ha hecho ya luz, y la gaiata mostró su esplendor, con las madrinas, presidentes y cortes, una a una, y con sus delegaciones invitadas, en un pasacalle que sirvió a la ciudadanía para ver los monumentos que les representan y componen la embajada de la fiesta y elegir su terna de favoritas.
La 19 La Cultural presenta sus monumentos 'Tradició gaiatera' y 'En les nostres mals'; la 18 Crémor, 'Alçant el Crémor' y 'Llumenetes de Crémor'; la 17 Tir de Colom, 'La fuente de Tir de Colom' y 'Quan la llum se fa poble'; la 16 Rafalafena, 'Entre el cel i la terra' y 'Jocs de tradició'; la 15 Sequiol, 'Llum de Sequiol' y 'Enfarolà'; la 14 Castàlia, 'Font de Castàlia' y 'Oleatge marítim'; la 13 Sensal, 'Llum en la foscos' y 'Un gest a la Marieta'; la 12 El Grau, 'Llum del poble' y 'La font dels somnis'; la 11 Forn del Pla, 'El Raval de Sant Roc' y 'Esclat de forn'; la 10 El Toll, 'Orbe de llum' y 'Fanal de futur i tradició'; y la 9 L'Espartera, 'Arrels de festa' y 'De soca i marjal'.
La 8 Portal de l'Om exalta 'Llum de tradició' y 'Magdalena infinita'; la 7 Cor de la Ciutat, sus 'Llum de genet etern' i 'Pensament al cel i claros al camí'; la 6 Farola-Ravalet, 'Esplendor de llum eterna' y 'El mirall de les fades'; la 5 Hort dels Corders, 'Llum de l'origen' y 'Camí a la Plana'; 'El fanal de L'Armelar' y 'Esclat de llum d'infantessa' de L'Armelar; el 'Batec de llums' i 'Univers gaiater' de Porta del Sol; la 'Llumeneta de Fadrell' i 'Llum al cel' de Fadrell; y, cerrando (o abriendo, según se mire), Brancal de la Ciutat con su 'Il·lusió il·luminada' i 'Llum de soca', que finalmente sí entra en el concurso.
El jurado del Concurs de Gaiates ya les pudo ver un primer vistazo en el desfile procesional, pero hoy será la Encesa la prueba de fuego, con los juegos de luces, estampados y virguerías en las vidrieras y detalles máximos y mínimos que tener en cuenta. ¿Quién ganará? ¿Cuál te gusta más? El veredicto se conocerá este martes, en la plaza Mayor.
