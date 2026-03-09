El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el lunes de la Encesa de les Gaiates

Tras un primer fin de semana de Magdalena con mucha inestabilidad en el ámbito meteorológico, llega el lunes. El sábado, la lluvia persistente obligó al Ayuntamiento a aplazar el Pregó, que luego se celebró unas horas más tarde a medio gas; mientras que ayer, en el día grande de las fiestas fundacionales, el sol acompañó a los 165.000 asistentes a la Romeria de les Canyes.

Así, el tiempo es también hoy la gran preocupación de los festeros en una jornada festiva en la ciudad que cuenta con un sinfín de actos, entre los que destacan algunos muy concurridos como la Cabalgata del Pregón Infantil, por la mañana, y la Encesa de les Gaiates, por la noche.

Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:

El tiempo en Castelló, hora a hora

9:00. Cielo despejado. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 10 grados.

10:00. Cielo despejado. Se mantiene el 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 12 grados.

11:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.

12:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 14 grados.

13:00. Cielo despejado. A partir de esta hora la probabilidad de precipitación sube al 20%. Temperatura de 14 grados.

14:00. Cielo poco nuboso. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 14 grados.

15:00. Nubes altas. 20% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 14 grados.

16:00. Nubes altas. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación acumulada prevista. Temperatura de 14 grados.

17:00. Cielo muy nuboso. 20% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 14 grados.

18:00. Cielo muy nuboso. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 13 grados.

19:00. Cielo nuboso. Desde esta hora la probabilidad de precipitación sube al 40%. No se prevé lluvia acumulada. Temperatura de 13 grados.

20:00. Cielo poco nuboso. 40% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.

21:00. Nubes altas. 40% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.

22:00. Nubes altas. 40% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 11 grados.

23:00. Cielo nuboso. 40% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.