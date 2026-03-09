El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el lunes de la Encesa de les Gaiates
¿Lloverá de nuevo en Castelló como lo hizo el sábado o lucirá el sol como en la jornada central de la Magdalena?
Tras un primer fin de semana de Magdalena con mucha inestabilidad en el ámbito meteorológico, llega el lunes. El sábado, la lluvia persistente obligó al Ayuntamiento a aplazar el Pregó, que luego se celebró unas horas más tarde a medio gas; mientras que ayer, en el día grande de las fiestas fundacionales, el sol acompañó a los 165.000 asistentes a la Romeria de les Canyes.
Así, el tiempo es también hoy la gran preocupación de los festeros en una jornada festiva en la ciudad que cuenta con un sinfín de actos, entre los que destacan algunos muy concurridos como la Cabalgata del Pregón Infantil, por la mañana, y la Encesa de les Gaiates, por la noche.
Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:
El tiempo en Castelló, hora a hora
9:00. Cielo despejado. 0% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 10 grados.
10:00. Cielo despejado. Se mantiene el 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 12 grados.
11:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.
12:00. Cielo poco nuboso. 0% de probabilidad de lluvia. Temperatura de 14 grados.
13:00. Cielo despejado. A partir de esta hora la probabilidad de precipitación sube al 20%. Temperatura de 14 grados.
14:00. Cielo poco nuboso. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 14 grados.
15:00. Nubes altas. 20% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 14 grados.
16:00. Nubes altas. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación acumulada prevista. Temperatura de 14 grados.
17:00. Cielo muy nuboso. 20% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 14 grados.
18:00. Cielo muy nuboso. 20% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 13 grados.
19:00. Cielo nuboso. Desde esta hora la probabilidad de precipitación sube al 40%. No se prevé lluvia acumulada. Temperatura de 13 grados.
20:00. Cielo poco nuboso. 40% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación prevista. Temperatura de 12 grados.
21:00. Nubes altas. 40% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.
22:00. Nubes altas. 40% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 11 grados.
23:00. Cielo nuboso. 40% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 11 grados.
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo