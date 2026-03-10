Aplazada por la lluvia la clase práctica con novillos de Aída Jovani

Las precipitaciones registradas este martes en Castelló siguen condicionando el programa de actos de la Magdalena 2026 afectando también a la programación taurina. Y es que la clase práctica con erales de la ganadería de Aída Jovani que estaba prevista para las 17.00 horas con alumnos de distintas escuelas taurinas se ha aplazado también por las lluvias, que han dejado el ruedo en mal estado.

No obstante, ya se ha reubicado en el calendario festivo. De este modo, según ha comunicado la plaza de Toros, se desarrollará el sábado a las 11.00 horas. El cartel se mantiene con Noel García (E.T. Salamanca), Abel Rodríguez (E.T. Castellón), Jaime Padilla (E.T. Málaga), Bruno Martínez (E.T. Castellón), Pablo Torres (E.T. Valencia) y Celso Ortega (E.T. La Gallosina, El Pto. Sta. María). Informa Jorge Casals.

El estado del ruedo ha obligado a cancelar la clase práctica. / JORGE CASALS

Hay que recordar que el miércoles 11, actuarán en la novillada sin picadores, de Hermanas Angoso Clavijo, Iker de Virgilio e Ian Bermejo.

Otros actos cancelados

El Ayuntamiento de Castelló ha informado también de la cancelación de la mascletà que tenía previsto disparar este martes Pirotecnia del Mediterráneo porque las lluvias registradas han impedido llevar a cabo su montaje. La reconocia pirotecnia tenía previsto disparar 290 kilos de pólvora y era una de las más esperadas tras resultar la ganadora de la Magdalena 2025 y efectuar el disparo anunciador en l'Inici 2026.

Las fuertes lluvias que han dejado más de 15 litros en Castelló han obligado también a suspender el Concurso de Paellas Intercollas organizado por Rei Barbut, la función del Magdalena Circus que estaba prevista a las 11.00 horas y el tren turístico.