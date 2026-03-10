Cancelado el disparo de la esperada mascletà de Pirotecnia del Mediterráneo en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha informado de la cancelación de la mascletà que tenía previsto disparar este martes Pirotecnica del Mediterráneo dentro de la programación de fiestas en el recinto de mascletaes de la capital de la Plana. El motivo, según han explicado fuentes municipales, es que las lluvias registradas han impedido llevar a cabo su montaje.

La mascletà de este martes era muy esperada por parte del público castellonense, pues es la que resultó ganadora en la pasada edición de las fiestas de la Magdalena. El disparo de aquel 25 de marzo del 2025 hizo historia al ser la de más kilos de pólvora en la historia del certamen, con 338. Un potente espectáculo de algo más de seis minutos que se llevó el aplauso del público... y el Masclet d'Argent, acreditativo de la mejor mascletà de la Magdalena. Además, este reconocimiento le valió ser la pirotecnia que inauguró de forma oficial la edición 2026 de las fiestas de la Magdalena.

La mascletà de la pirotecnia de Vilamarxant, que dio el pistoletazo de salida a la agenda festiva del 2026, contó con 125,02 kilogramos de pólvora, con un potente terremoto que desató los vítores del público, a pesar de la lluvia. Este martes, sin embargo, no ha podido ser, ya que las fuertes lluvias que han dejado más de 15 litros en Castelló, han impedido realizar el montaje. No obstante, según ha informado el Ayuntamiento, se reubicará en otra fecha aún por determinar.

Cancelada la mascletà del martes / Ajuntament de Castelló

Otros actos que se han cancelado este martes ha sido el Concurso de Paellas Intercollas organizado por Rei Barbut, la función del Magdalena Circus que estaba prevista a las 11.00 horas y el tren turístico.