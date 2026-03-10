MAGDALENA 2026
Castelló enaltece a Na Violant d'Hongria con un sentido homenaje
Victoria Arcos, que encarna a la monarca consorte, protagoniza el emotivo acto impulsado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta
Castelló ha ensalzado este martes de las fiestas de la Magdalena a Na Violant d'Hongria, monarca consorte de Valencia, Aragón y Mallorca y quien fuera esposa de Jaume I, signatario del Privilegi de Trasllat de la ciudad a la Plana en el 1251.
Un homenaje, impulsado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta -que celebra este año su 75º aniversario-, en el que ha sido protagonista la joven Victoria Arcos Vicente, que encarna la figura de Na Violant d'Hongria. La comitiva ha partido de la avenida Rei en Jaume, junto a la estatua del conqueridor, hasta llegar a la plaza dedicada a la monarca consorte. En la misma también ha tenido un papel destacado Benjamín Garcés, que da vida a Jaume I, y Héctor Prades, prohom de la Germandat.
Ofrenda al monumento
Allí ha tenido lugar la ofrenda al monumento en honor a la reina, con una corona de laurel, mientras que han depositado la rosa caballeresca las dones de companya: Claudia Ortiz (Na Dolça), Michelle Valverde (Na Eva), Rosa Ribes (N'Ermengarda), Itziar Ripollés (Na Margarida), Natalia Usó (Na Provençala) y Ainoa Barraza (Na Rama). Además, se ha procedido a la lectura de los poemas épicos dedicados a los monarcas por parte de los cavallers.
“Cavallers, per la Mare de Déu de Lledó, Sant Jaume i Sant Cristòfol, Fadrell”, ha cerrado el emotivo acto Victoria Arcos, ante la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la reina de las fiestas, Clara Sanz, entre otras autoridades.
