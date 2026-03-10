Clara Sanz y Ana Colón, reinas de la Magdalena 2026, inauguran la Bodeguilla de 'Mediterráneo' en Castelló

El periódico Mediterráneo ha inaugurado su tradicional Bodeguilla de la Magdalena 2026 mirando al cielo. Las lluvias que este martes, 10 de marzo, han caído sobre la capital de la Plana por la mañana provocó que la cita social por antonomasia de las fiestas fundacionales cambiara de ubicación: de la terraza de El Corte Inglés al interior de su restaurante.

A pesar del cambio, la flor y nata de la política, el sector empresarial, el mundo del deporte y la cultura, no faltaron a esta reunión de excepción que inauguraron las reinas de las fiestas de este 2026, Clara Sanz Sobrino y Ana Colón Sastriques, acompañadas por sus respectivas cortes de honor y miembros de la Federació Gestora de Gaiates.

En esta primera jornada ha participado también la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, además de consellers del actual equipo de gobierno de la Generalitat, como el segorbino Miguel Barrachina o Juan Carlos Valderrama Zurián.

Productos de primera

A lo largo de la velada, los asistentes han tenido la oportunidad de degustar diferentes aperitivos y bebidas de la terreta gracias a la colaboración de Quesos Almassora, Bodega Flors, Clos d'Esgarracordes, Flor Villahermosa, además de cervezas El Águila.

La Bodeguilla volverá a abrir sus puertas este miércoles, 11 de marzo, de 13.00 a 15.00 horas.