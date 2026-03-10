En la Magdalena no faltan las visitas institucionales de las reinas de las fiestas de Castelló y de Na Violant d'Hongria. ¿Dónde han ido?

La reina de las fiestas de Castelló, Clara Sanz, y la reina infantil, Ana Colón, junto a las damas de la Ciudad, además de Na Violant d'Hongria, Victoria Arcos, y las dones de companya, han realizado este martes varias visitas de cortesía que, como es habitual, tienen lugar durante la semana grande.

Así, las máximas representantes femeninas de las festividades fundacionales se han acercado a la Policía Nacional donde han sido recibidas por el comisario principal, Emilio Romero, y por el equipo de mando de la Comisaría Principal.

Las reinas de las fiestas de Castelló y damas de la Ciudad, en otra imagen junto a la Policía Nacional. / Mediterráneo

La comitiva ha visitado diferentes departamentos de esta institución, lo que ha permitido conocer de primera mano al equipo que está al mando del dispositivo especial que está velando por la seguridad de las fiestas lo que ha permitido también presenciar un vídeo conmemorativo del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. Han estado acompañadas por el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, así como por otros miembros de este organismo.

Las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, en la Comandancia de la Guardia Civil, este martes. / Mediterráneo

Además, tanto Clara Sanz como Ana Colón así como Na Violant d'Hongria, Victoria Arcos, han visitado también la Comandancia de la Guardia Civil donde han conocido la labor que desarrollan estos agentes en la provincia de Castellón y donde han sido recibidos por el coronel jefe de la Comandancia, Alfonso Martín, quien les ha dado la bienvenida y les ha trasladado el agradecimiento de la institución por su visita en el marco de las celebraciones festivas de la ciudad. Durante el encuentro, las representantes festivas han podido conocer de cerca algunas de las principales especialidades de la Guardia Civil que operan en la provincia como son la de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el Servicio Cinológico y la Agrupación de Tráfico. La visita se ha desarrollado en un ambiente cercano y distendido.

Visita de Na Violant y las dones de companya a la Comandancia de la Guardia Civil. / Mediterráneo

Na Violant ha esstado acompañada por el prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades, y Benjamín Garcés, quien este año representa al rey Jaume I, además de otros miembros del Cabildo.

Finalmente, las reinas de las fiestas también han visitado El Corte Inglés. Han recorrido el centro entre los aplausos de clientes y empleados y han recibido un homenaje donde se les ha dirigido una palabras de agradecimiento y cariño como máximas representantes de la ciudad. Han recibido un obsequio y han firmado los tradicionales pergaminos que son un atradición cada año. Na Violant visitará el centro comercial este miércoles.