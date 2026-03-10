Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Mediterráneo’ abre las puertas de la Bodeguilla de la Magdalena 2026

La terraza de El Corte Inglés acoge el martes 10 y miércoles 11 de marzo de 13.00 a 15.00 horas el punto de encuentro por excelencia de la sociedad castellonense durante las fiestas fundacionales

Nerea Soriano

Castelló

El periódico Mediterráneo abre las puertas de la Bodeguilla de la Magdalena 2026. La cita es el martes 10 y el miércoles 11 de marzo en la terraza de El Corte Inglés (paseo Morella, 1) de 13.00 a 15.00 horas y volverá mañana en el mismo emplazamiento y horario.

La Bodeguilla de Mediterráneo se ha convertido en el punto de encuentro por excelencia para la sociedad castellonense y durante dos días acogerá a representantes del món de la festa, autoridades políticas, empresarios y miembros destacados de la sociedad civil, así como a una amplia representación de los principales clubs deportivos de la provincia y diversas asociaciones culturales.

Productos de la tierra

Además, los asistentes podrán deleitarse con los sabores más representativos de la terreta gracias a la colaboración de Embutidos Flors, Quesos de Almassora y Delicias Solidarias, y las Bodegas Les Useres y Clos d’Esgarracordes. Para completar el aperitivo, tampoco faltarán las cervezas El Águila.

Así, la Bodeguilla de Mediterráneo se ha consolidado como mucho más que un simple aperitivo festivo. Es un punto de unión donde tradición y actualidad se dan la mano, donde se estrechan lazos y se comparten proyectos en un ambiente marcado por la cordialidad. La Bodeguilla se ha convertido en cita obligada para la sociedad castellonense.

Datos de interés

  • Lugar: terraza de El Corte Inglés de Castelló (paseo Morella, 1)
  • Días: martes 10 y miércoles 11 de marzo
  • Hora: de 13.00 a 15.00 horas

