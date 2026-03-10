Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles

Todos los actos del quinto día de las fiestas de Castelló

Galería de imágenes del desfile de colles y carros engalanados / Kmy Ros

Adrián Bachero

Castelló

A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 11 de marzo, el quinto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Miércoles 11 de marzo

  • 09:30 h | Segunda jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.
  • 10:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 9, L’Espartera.
  • 10:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 16, Rafalafena.
  • 11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.
  • 11:00 h | Día Popular de la Feria con horario especial de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 h al cierre.
  • 11:00 h | XVI Concurso de Alioli ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Domènec Briau y plaza de Las Aulas.
Los participantes en el concurso se esforzaron por crear la mejor salsa de alioli. / Toni Losas

  • 11:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 10, El Toll.
  • 12:30 h | Entrega de la insignia ‘Gaiater de l’any’ a Cavallers de la Conquesta en la Diputación.
  • 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.
  • 14:00 h | Tercera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández.
  • 17:00 h | Dansà Infantil en la plaza Mayor.
  • 17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.
.CASTELLON.MAGDALENA 2025 MAGDALENA CIRCUS. / ERIK PRADAS / MED

  • 17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Hermanas Angoso Clavijo.
  • 17:30 h | Trobada Juvenil de Dansa en la plaza Mayor.
  • 17:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 3, Porta del Sol.
  • 18:00 h | Teatro: ‘La Força de les Paraules y La Quiniela’ en el Teatre del Raval, a cargo del Grup de Teatre L’Enfilat.
  • 18:00 h | Teatro: ‘Soy un sinvergüenza’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de A.C. Tarongers Teatre.
  • 18:00 h | VII Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados con recorrido por el centro de la ciudad.
  • 18:00 h | The Veterans. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.
  • 18:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 6, Farola Ravalet.
  • 19:00 h | Pasacalle del XXIV Homenaje a la Dolçaina y el Tabal con recorrido por varias calles del centro.
  • 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 5, Hort dels Carders.
  • 20:00 h | Bureo popular en la plaza Huerto Sogueros.
  • 20:00 h | XXIV Homenaje de Castelló a la Dolçaina y el Tabal en la plaza Mayor.
  • 20:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 4, L’Armelar.
Galería: El Correfoc ilumina la noche de Magdalena en Castellón / TONI LOSAS

  • 21:00 h | Correfocs a cargo de Dimonis de la Plana, que partiendo de la plaza M.ª Agustina, realizará el siguiente recorrido: c/ Alcalde Tárrega, c/ Oviedo, c/ Dr. Roux, av. Lledó, y pl. M. ª Agustina. Organizan: Gaiata 10 El Toll y Dimonis de la Plana.
  • 20:30 h | Correfoc en la zona de la UJI, en la calle Jesús Martí Martín.
  • 23:00 h | Actuación de La Húngara en el recinto de conciertos.
  • 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.
  • 23:30 h | DJ Ivan Acapulco. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

  • 18:00 N'Rockats
  • 21:30 El Serrucho
  • 23:00 Bandalay

Plaza Tetuán

  • 17:30 Resilientes

Les Aules — Colla del Rei Barbut

  • 18:00 The Veterans
  • 23:30 DJ Ivan Acapulpo

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

  • 19:30 Patxi Ojana (flamenco pop)

Gaiata 17 — Tir de Colom (actividad infantil especial)

  • 11:00-13:00 y 16:00-18:00 Día de los Niños y las Niñas: pintacaras, juegos populares, manualidades, globotà + merienda gratuita

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

  • 10:30 Apertura + almuerzo
  • 17:30 Visita de las Reinas y Damas
  • 18:00 Actuaciones musicales
  • 18:30 Vudú
  • 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar, Elías Posh

Gaiata 5 — Hort dels Corders

  • Comida comisión después de la Mascletà
  • Visita Reinas y Corte a la Gaiata
  • 17:30 Grupo musical hasta cierre
  • Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

  • 08:30 Despertà pels carrers del sector
  • 11:00 Obertura de la tasca
  • 17:00 CASTELLON BAILA
  • 17:45 Taller pintacaras y manualidades
  • 18:30 Xocolatà tradicional
  • 20:30 Actuació a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

  • 10:00 Visita de les Reines
  • 12:30 Entrega 'Gaiater de l'Any 2026'
  • 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 14:00 3ª jornada Mascletaes
  • 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking
  • 21:00 Al Lío (Rumba-Pop)
  • 23:00 Música amb DJ

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

  • 11:30 Visita de les Reines
  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 14:00 Mascletà
  • 17:30 Visita al centre residencial SAVIA
  • 18:30 Berenar dels socis + actuació "Els Mestrests"
  • 19:00 Tardeo temàtic
  • 23:00 Castell de focs

Gaiata 14 — Castàlia

  • 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular
  • 14:00 Mascletà
  • 17:30 Visita al centre residencial SAVIA
  • 18:30 Berenar dels socis
  • 19:00 Tardeo temàtic
  • 23:00 Castell de focs

Gaiata 19 — La Cultural

  • 10:00 Apertura de la carpa + Barbacoa popular
  • 17:00 Vesprada infantil: El Mago Chemago + xocolatada
  • 21:00 Cena de pa i porta
  • 22:30 Disc mòbil
