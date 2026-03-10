Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles

A continuación te ofrecemos los actos programados para el miércoles 11 de marzo, el quinto día de la Magdalena 2026. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Miércoles 11 de marzo

09:30 h | Segunda jornada de la VIII Caravana festera hacia la Mascletá con salida desde la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá.

con salida desde la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y recorrido por distintos sectores hasta el recinto de la mascletá. 10:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 9, L’Espartera.

10:45 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 16, Rafalafena.

11:00 h | Magdalena Circus Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros.

Muestra Internacional de Nuevo Circo en la plaza Huerto Sogueros. 11:00 h | Día Popular de la Feria con horario especial de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 h al cierre.

con horario especial de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 h al cierre. 11:00 h | XVI Concurso de Alioli ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Domènec Briau y plaza de Las Aulas.

Los participantes en el concurso se esforzaron por crear la mejor salsa de alioli. / Toni Losas

11:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 10, El Toll.

12:30 h | Entrega de la insignia ‘Gaiater de l’any’ a Cavallers de la Conquesta en la Diputación.

a Cavallers de la Conquesta en la Diputación. 12:45 h | Encierro infantil con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina.

con recorrido desde la plaza Santa Clara hasta la plaza M.ª Agustina. 14:00 h | Tercera jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández. 17:00 h | Dansà Infantil en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 17:00 h | Magdalena Circus en la plaza Huerto Sogueros.

.CASTELLON.MAGDALENA 2025 MAGDALENA CIRCUS. / ERIK PRADAS / MED

17:00 h | Novillada en la Plaza de Toros, con novillos de Hermanas Angoso Clavijo.

en la Plaza de Toros, con 17:30 h | Trobada Juvenil de Dansa en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 17:30 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 3, Porta del Sol.

18:00 h | Teatro: ‘La Força de les Paraules y La Quiniela’ en el Teatre del Raval, a cargo del Grup de Teatre L’Enfilat.

en el Teatre del Raval, a cargo del Grup de Teatre L’Enfilat. 18:00 h | Teatro: ‘Soy un sinvergüenza’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de A.C. Tarongers Teatre.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de A.C. Tarongers Teatre. 18:00 h | VII Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados con recorrido por el centro de la ciudad.

con recorrido por el centro de la ciudad. 18:00 h | The Veterans. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 18:15 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 6, Farola Ravalet.

19:00 h | Pasacalle del XXIV Homenaje a la Dolçaina y el Tabal con recorrido por varias calles del centro.

con recorrido por varias calles del centro. 19:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 5, Hort dels Carders.

20:00 h | Bureo popular en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 20:00 h | XXIV Homenaje de Castelló a la Dolçaina y el Tabal en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 20:00 h | Visita de las Reinas a la Gaiata 4, L’Armelar.

Galería: El Correfoc ilumina la noche de Magdalena en Castellón / TONI LOSAS

21:00 h | Correfocs a cargo de Dimonis de la Plana , que partiendo de la plaza M.ª Agustina, realizará el siguiente recorrido: c/ Alcalde Tárrega, c/ Oviedo, c/ Dr. Roux, av. Lledó, y pl. M. ª Agustina. Organizan: Gaiata 10 El Toll y Dimonis de la Plana.

, que partiendo de la plaza M.ª Agustina, realizará el siguiente recorrido: c/ Alcalde Tárrega, c/ Oviedo, c/ Dr. Roux, av. Lledó, y pl. M. ª Agustina. Organizan: Gaiata 10 El Toll y Dimonis de la Plana. 20:30 h | Correfoc en la zona de la UJI, en la calle Jesús Martí Martín.

en la zona de la UJI, en la calle Jesús Martí Martín. 23:00 h | Actuación de La Húngara en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Actuaciones en los sectores gaiateros.

23:30 h | DJ Ivan Acapulco. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas

Escenarios de collas y gaiatas

Escenario Rey Don Jaime

18:00 N'Rockats

N'Rockats 21:30 El Serrucho

El Serrucho 23:00 Bandalay

Plaza Tetuán

17:30 Resilientes

Les Aules — Colla del Rei Barbut

18:00 The Veterans

The Veterans 23:30 DJ Ivan Acapulpo

Moros d'Alquería (C/ Prim entre Borrull y Fadrell)

19:30 Patxi Ojana (flamenco pop)

Gaiata 17 — Tir de Colom (actividad infantil especial)

11:00-13:00 y 16:00-18:00 Día de los Niños y las Niñas: pintacaras, juegos populares, manualidades, globotà + merienda gratuita

Gaiata 3 — Porta del Sol (Pl. del Real)

10:30 Apertura + almuerzo

Apertura + almuerzo 17:30 Visita de las Reinas y Damas

Visita de las Reinas y Damas 18:00 Actuaciones musicales

Actuaciones musicales 18:30 Vudú

Vudú 22:00 DJ JJ, Sergio & Porcar, Elías Posh

Gaiata 5 — Hort dels Corders

Comida comisión después de la Mascletà

Visita Reinas y Corte a la Gaiata

17:30 Grupo musical hasta cierre

Grupo musical hasta cierre Cena de sobaquillo

Gaiata 8 — Portal de l'Om (Pl. Borrull)

08:30 Despertà pels carrers del sector

Despertà pels carrers del sector 11:00 Obertura de la tasca

Obertura de la tasca 17:00 CASTELLON BAILA

CASTELLON BAILA 17:45 Taller pintacaras y manualidades

Taller pintacaras y manualidades 18:30 Xocolatà tradicional

Xocolatà tradicional 20:30 Actuació a la Plaça Borrull

Gaiata 9 — L'Espartera (Pl. Bisbe Pont i Gol)

10:00 Visita de les Reines

Visita de les Reines 12:30 Entrega 'Gaiater de l'Any 2026'

Entrega 'Gaiater de l'Any 2026' 13:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 14:00 3ª jornada Mascletaes

3ª jornada Mascletaes 18:00 Mercat Gastronòmic + Showcooking

Mercat Gastronòmic + Showcooking 21:00 Al Lío (Rumba-Pop)

Al Lío (Rumba-Pop) 23:00 Música amb DJ

Gaiata 10 — El Toll (Pl. Maria Agustina)

11:30 Visita de les Reines

Visita de les Reines 11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 14:00 Mascletà

Mascletà 17:30 Visita al centre residencial SAVIA

Visita al centre residencial SAVIA 18:30 Berenar dels socis + actuació "Els Mestrests"

Berenar dels socis + actuació "Els Mestrests" 19:00 Tardeo temàtic

Tardeo temàtic 23:00 Castell de focs

Gaiata 14 — Castàlia

11:00 Obertura de la Tasca / Esmorzar popular

Obertura de la Tasca / Esmorzar popular 14:00 Mascletà

Mascletà 17:30 Visita al centre residencial SAVIA

Visita al centre residencial SAVIA 18:30 Berenar dels socis

Berenar dels socis 19:00 Tardeo temàtic

Tardeo temàtic 23:00 Castell de focs

Noticias relacionadas

Gaiata 19 — La Cultural

10:00 Apertura de la carpa + Barbacoa popular

Apertura de la carpa + Barbacoa popular 17:00 Vesprada infantil: El Mago Chemago + xocolatada

Vesprada infantil: El Mago Chemago + xocolatada 21:00 Cena de pa i porta

Cena de pa i porta 22:30 Disc mòbil