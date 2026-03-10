El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes

Tras un lunes en el que el cielo lució radiante, con pocas nubes, el tiempo vuelve a ser motivo de preocupación para los festeros. Llega la lluvia, y eso puede redundar en la posible suspensión de eventos, como ya sucedió el sábado.

Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:

08:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 12 grados.

09:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 12 grados.

10:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de precipitación y 0,4 mm previstos. Temperatura de 13 grados.

11:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación acumulada prevista en esta hora. Temperatura de 14 grados.

12:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. La probabilidad de precipitación sigue en el 100% y AEMET prevé 0,1 mm. Temperatura de 15 grados.

13:00. Cielo de nubes altas. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 100% en este tramo, aunque AEMET no prevé precipitación acumulada en esa hora. Temperatura de 14 grados.

14:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 15 grados.

15:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 15 grados.

16:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 15 grados.

17:00. Cielo de nubes altas. 100% de probabilidad de lluvia en este tramo. Temperatura de 14 grados.

18:00. Cielo de nubes altas. 100% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 14 grados.

19:00. Cielo de nubes altas. A partir de esta hora la probabilidad de lluvia baja al 25%. No se prevé precipitación acumulada. Temperatura de 13 grados.

20:00. Cielo de nubes altas. 25% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.

21:00. Cielo de nubes altas. 25% de probabilidad de lluvia y sin precipitación acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.

22:00. Cielo cubierto. 25% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 12 grados.

23:00. Cielo de nubes altas. 25% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 11 grados,.