El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes
Los festeros, de nuevo pendientes del cielo
Tras un lunes en el que el cielo lució radiante, con pocas nubes, el tiempo vuelve a ser motivo de preocupación para los festeros. Llega la lluvia, y eso puede redundar en la posible suspensión de eventos, como ya sucedió el sábado.
Para responder a sus dudas, esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hora por hora en Castelló:
08:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 12 grados.
09:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 12 grados.
10:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de precipitación y 0,4 mm previstos. Temperatura de 13 grados.
11:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de lluvia, aunque sin precipitación acumulada prevista en esta hora. Temperatura de 14 grados.
12:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. La probabilidad de precipitación sigue en el 100% y AEMET prevé 0,1 mm. Temperatura de 15 grados.
13:00. Cielo de nubes altas. La probabilidad de lluvia se mantiene en el 100% en este tramo, aunque AEMET no prevé precipitación acumulada en esa hora. Temperatura de 14 grados.
14:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de precipitación. Temperatura de 15 grados.
15:00. Cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa. 100% de probabilidad de lluvia y 0,1 mm previstos. Temperatura de 15 grados.
16:00. Cielo cubierto. 100% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 15 grados.
17:00. Cielo de nubes altas. 100% de probabilidad de lluvia en este tramo. Temperatura de 14 grados.
18:00. Cielo de nubes altas. 100% de probabilidad de precipitación y sin lluvia acumulada prevista. Temperatura de 14 grados.
19:00. Cielo de nubes altas. A partir de esta hora la probabilidad de lluvia baja al 25%. No se prevé precipitación acumulada. Temperatura de 13 grados.
20:00. Cielo de nubes altas. 25% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 13 grados.
21:00. Cielo de nubes altas. 25% de probabilidad de lluvia y sin precipitación acumulada prevista. Temperatura de 12 grados.
22:00. Cielo cubierto. 25% de probabilidad de precipitación y sin lluvia prevista. Temperatura de 12 grados.
23:00. Cielo de nubes altas. 25% de probabilidad de lluvia y sin precipitación prevista. Temperatura de 11 grados,.
