Más que un multitudinario 'correfoc'

Castelló se sumerge en una catarsis de fuego, música y diversión en la Nit Màgica

Miles de personas disfrutan con la esperada y clásica cita de Xarxa Teatre por las calles del centro, tomadas por los ‘dimonis’, la pólvora, el ritmo y un público desafiante

Iván Checa

Iván Checa

Castelló

Qui no vullga pols, no vaja a l’era. Sant Roro invitó con este grito a las miles de personas congregadas en el centro de la ciudad a entregarse a la catarsis colectiva de fuego, música y diversión que cada año ofrece la Nit Màgica en las fiestas de la Magdalena de Castelló.

La cita de Xarxa Teatre, mucho más que un multitudinario correfoc, es todo un clásico de las fiestas de la Magdalena. Los dimonis, la pólvora y el ritmo tomaron las calles, partiendo de la plaza María Agustina, hasta el colofón de la avenida Rei en Jaume.

Luz en plena noche

Más de un centenar de personas, con la colaboración también de entidades del món de la festa, dieron vida a los protagonistas de la Nit Màgica, cuyo papel estuvo respaldado por la pólvora, que devolvió la luz ya a noche cerrada, incorporando en esta ocasión algunas estructuras renovadas para dar todavía más espectacularidad si cabe a la cita.

Jóvenes, mayores, niños o familias nadie se quiso perder este peculiar correfoc, que desde el primer momento hace bullir la adrenalina, siendo esto precisamente lo que la hace tan ineludible entre los amantes de la pólvora. De hecho, no faltó la actitud desafiante del público, que retó a los dimonis exponiéndose a ser víctima del fuego. Al cierre de esta edición, no se conocían incidencias destacables.

TEMAS

