Las collas inundan Castelló de color y fantasía con su desfile de animación

Las collas han llenado este miércoles las calles de Castelló de color, fantasía y diversión con la séptima edición de su desfile de animación. Una cita ya consolidada en las fiestas de la Magdalena que ha vuelto a hacer las delicias del público asistente.

Hasta 2.800 personas, de 90 collas, han desfilado con sus disfraces por el centro de la capital de la Plana, partiendo de la calle Sanahuja, hasta llegar a la calle Zaragoza, tras pasar por la calle Mayor o la avenida Rei en Jaume.

Numeroso público

A esta amplia comitiva se ha sumado un numeroso público, que ha abarrotado el centro, desde jóvenes a familias, con especial presencia de los más pequeños. Y es que no ha faltado tampoco la música, de la mano de batucadas o charangas. Ni el color del confeti. Ni el lanzamiento de caramelos y piruletas para endulzar la tarde a los presentes.

Mención destacada a los carros engalanados, que han cobrado un papel protagonista en la cita, como no puede ser de otra manera en los actos impulsados por la Federació de Colles. Ni siquiera los coloridos y vistosos disfraces de los participantes han conseguido eclipsar su presencia en el desfile.

Temática infantil

Con la temática de la animación infantil como protagonista, por el centro se han dejado ver todo tipo de personajes. Desde clásicos como los comecocos de Pac-Man, Pedro Picapiedra o Alicia en el País de las Maravillas, a temáticas más recientes inspiradas en el mundo de Frozen. Tampoco se han perdido el desfile los piratas, los indios, los vaqueros, los hippies o los ochenteros. Se ha podido ver también a apicultores con sus abejas o un particular Jurassic Tram, con pequeños dinosaurios incluidos.

Mariposas, gusanos, los Cantajuegos o los personajes de Monstruos SA han pasado por el recorrido. Sin olvidarse de Astérix y Obélix o un nutrido grupo de Mario Bros, acompañado de Luigi o Peach. Tocó incluso buscar a Wally, si bien esta vez no ha sido demasiado complicado.

Este año, como novedad, el desfile incorpora un concurso de coreografías, como ha explicado el presidente de la Federació de Colles, Pepe Beltrán. Los entes han lucido sus mejores bailes en la puerta del Sol y un jurado los ha examinado con tal de seleccionar los mejores.

Las collas continuarán este jueves con su intensa programación festiva, ya que esta noche celebrarán su tradicional cena de pa i porta en el Palau de la Festa. Un encuentro multitudinario en el marco de las fiestas que estará amenizado por una orquesta y que incluirá animación infantil.