El Corte Inglés rinde homenaje a Na Violant d'Hongria en el 75 aniversario dels Cavallers de la Conquesta

Una comitiva de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, junto a Na Violant d’Hongria 2026, Victoria Arcos Vicente, han visitado este miércoles El Corte Inglés de Castellón en plenas Fiestas de la Magdalena. Precisamente, dentro del programa de actos de este miércoles, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta han sido nombrada Gaiater de l'Any por la Gestora de Gaiatas coincidiendo con el 75 aniversario de la entidad.

Na Violant d’Hongria ha recorrido el centro comercial junto a les dones de Companya que este año están representadas por: Claudia Ortiz de Zayas (Na dolça); Rosa Ribes Vilarroig (N’Ermengarda); Michelle Valverde Puig (Na Eva); Itziar Ripollés Peláez (Na Margarida); Natalia Usó Prieto (Na Provençala), y Ainhoa Berraza Serra (Na Rama).

El Corte Inglés ha rendido homenaje a la figura histórica de Na Violant d’Hongria y todas ellas han firmado los tradicionales pergaminos como recuerdo de su visita.

Al finalizar el acto, el Prohom, Héctor Prades, y el Mestre de la Germandat, Santi Quiroga, han hecho entrega del llibret del Cavallers de la Conquesta al director de El Corte Inglés de Castellón, José María Pereda.