Vandalismo
La gaiata 12 lamenta los destrozos a su monumento y los arreglarán para que siga luciendo en su sector
La visita de las reinas al Grau es el sábado
El vicepresidente de la gaiata 12 El Grau, Jorge García, ha lamentado este miércoles los destrozos con los que ha amanecido el monumento gaiaterio de este sector y que han provocado indignación entre los vecinos del Grau y, de forma especial, entre la comisión.
Garcia ha explicado a este diario que anoche, después de los premios, los miembros de dicha comisión "se pasaron por la gaiata y descubrieron este acto de vandalismo en ambos monumentos". En el grande, han resultado dañados los marcos de corcho de los brazos que recubren las vidrieras y, en la infantil, el corcho de la parte inferior de un brazo también está roto.
De esta forma, Garcia ha manifestado que la comisión arreglará esos desperfectos para que los graueros puedan seguir disfrutando de su monumento y para que esté adecuado de cara a la visita de las reinas que será el sábado.
El vicepresidente ha destacado que es la primera vez que la gaiata 12 es víctima de un acto vandálico de este tipo.
