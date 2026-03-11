La Germandat dels Cavallers de la Conquesta recibe el nombramiento de 'Gaiater de l'Any' en un emotivo acto

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha recibido este miércoles el nombramiento oficial de Gaiater de l'Any que le otorgado la Gestora de Gaiatas por el 75 aniversario de su fundación y en el transcurso de un emotivo acto que se ha celebrado en la Diputación Provincial y que ha comenzado con un respetuoso minuto de silencio en recuerdo del gaiater fallecido el pasado lunes, Jorge Martí.

Las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, las damas de la Ciudad, madrinas, presidentes, presidente de la Gestora, las concejalas Noelia Selma y Arantxa Miralles y el diputado provincial Sergio Toledo, y el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, han arropado a los representantes de la Germandat encabezados por el prohom, Héctor Prades, y Na Violant d'Hongria, Victoria Arcos, junto a las dones de companya y miembros del Cabildo. Tras la presentación por parte de Judith Subero y Balma Morilla, la tesorera de la Gestora, Araceli Feliu, ha leído el acta de nombramiento y Prades ha recibido el pergamino acreditativo de manos de las reinas de las fiestas y de José Antonio Lleó, presidente de la Gestora.

Prades ha agradecido el nombramiento y ha dicho que para la Germandat dels Cavallers de la Conquesta "es un orgullo" recibir "este regalo porque compartimos fiestas, tradición e historia junto al resto de los colectivos". "Tenemos las fiestas más grandes del mundo", ha dicho el prohom, quien también ha tenido sentidas palabras para Jorge Martí. "Haz la gaiata más grande y luminosa y comienza a disparar el mejor castillo y la luz que desde alló nos envías", ha destacado Prades.

Finalmente, el diputado Toledo también ha destacado el primer premio de la gaiata 15 como "el mejor homenaje a Jorge" y ha remarcado el acto de reconocimiento a la Germandat que forma parte de la identidad "de nuestras fiestas". "75 años son generaciones de castellonenses que han mantenido vivas nuestras raíces, defendiendo y dignificando nuestra fiesta", ha continuado Toledo, quien también ha destacado "la capacidad de la Germandat de mantener viva la tradición sin perder de vista el futuro". Ha dado la enhorabuena a este ente vinculado por el reconocimiento y ha agradecido el trabajo que desempeña a la Gestora de Gaiatas.