Es noticia
Gran poder de convocatoria en el segundo día la Bodeguilla de 'Mediterráneo'

El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y representantes políticos como Marta Barrachina o Alberto Fabra, algunos de los asistentes en la jornada de hoy

Segunda jornada de la Bodeguilla de 'Mediterráneo' 2026: las mejores imágenes

Segunda jornada de la Bodeguilla de 'Mediterráneo' 2026: las mejores imágenes /

Iván Fernández

Eric Gras

El segundo día de la Bodeguilla que organiza Mediterráneo durante las fiestas de la Magdalena ha vuelto a demostrar su gran poder de convocatoria erigiéndose, de nuevo, en el epicentro social de la semana grande castellonense.

El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha sido uno de los grandes protagonistas en la jornada de ayer, en la que también estuvieron presentes los tambores de la Asociación Cultural L’Alcora Tambor, que han puesto la nota musical de la jornada, así como una amplia representación de la política municipal, provincial y autonómica, encabezados por Marta Barrachina, Begoña Carrasco y otros rostros como el del senador Alberto Fabra. Asimismo, se han dado cita los jugadores y jugadoras del Amics del Bàsquet, Nou Bàsquet Femení y CB Castelló, además de una nutrida agrupación de empresarios y artistas.

Noticias relacionadas y más

Como viene siendo habitual, la gastronomía local ha ocupado un lugar relevante dentro de la velada que, esta vez sí, tras la tregua concedida pro el temporal, se organizó en la terraza de El Corte Inglés de Castelló, gracias a la colaboración de Embutidos Flors y Quesos de Almassora, así como los vinos de Bodegas Flors y Clos d’Esgarracordes, o cervezas El Águila.

