Hermanos Ferrández devuelve el ritmo al recinto de mascletaes de Castelló

Pirotecnia Hermanos Ferrández ha devuelto este miércoles el ritmo al recinto de mascletaes con un vibrante espectáculo pirotécnico con efectos digitales en el que se han disparado más de 180 kilos de pólvora. Una mascletà que forma parte de la programación festiva de este miércoles 11 de marzo.

Después de que el martes la Pirotecnica del Mediterráneo cancelara su disparo de más de 290 kilos de pólvora porque las precipitaciones impidieron su montaje con seguridad, este miércoles se han vuelto a concentrar miles de personas en el entorno del Primer Molí.

La mascletà ha contado con una entrada digital y distintos efectos digitalizados. Tal y como han explicado desde la Pirotecnia, ha contado con cinco fases terrestres con acompañamiento aéreo in crescendo que ha dado paso a un terremoto terrestre de tres fases con un bombardeo aéreo largo con fuego digital terrestre que ha venido seguido de un golpe final de trueno hermético que ha contado con el aplauso del publico.

Han asistido el senador Alberto Fabra; la alcaldesa, Begoña Carrasco; concejales como Noelia Selma, Gonzalo Romero, Juan Carlos Redondo, Paco Cabañero, Vicent Sales, Sergio Toledo, Antonio Ortolá y Alberto Vidal; así como las reinas de las fiestas y Na Violant.