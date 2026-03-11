La ‘Llum de Sequiol’ ilumina al ‘món fester’ y se alza con otro primer premio

La gaiata 15 Llum de Sequiol se ha alzado este martes con el primer premio del Concurso de Gaiatas de las fiestas de la Magdalena de 2026 mientras que el sector 6 Farola-Ravalet ha logrado, con El mirall de les fades, la medalla de oro en la sección de infantil. Un certamen que ha contado con un jurado técnico y por las propias comisiones y que también han dado segundos premios a Sensal (infantil) y Farola-Ravalet y terceros a la 15 (infantil) y a Cor de la Ciutat.

El acto, presentado por Javier Roig quien ha dado las gracias al món de la festa por «mantener viva la luz» en Castellón, ha empezado puntual y se ha desarrollado de forma ágil con una plaza Mayor en la que los miembros de los diferentes sectores esperaban impacientes la decisión del jurado en los diferentes premios. Si bien el momento más esperado ha llegado con el anuncio de los máximos galardones, la más de una hora en la que se prolongó la entrega de premios también recogió la entrega de otros galardones. Así, la mejor presentación ha sido para la gaiata 8 Portal de l’Om, seguida de la 12, la 5, la 6, la 2 y la 9 y fue el sector 7 el que hizo la mejor escenografía. El mejor artículo inédito en la sección de collas ha sido para Dimonis de la Plana; el de gaiatas para la 15 y la mejor portada para la 5. Además, los galardones para las gaiatas de mano han sido para Miguel Ángel Moreno, en el apartado de particulares y para Hort dels Corders, Sequiol y Farola-Ravalet en el de gaiatas.

«Jorge ha empujado la gaiata a lo más alto» «Jorge ha empujado la gaiata a lo más alto». Así se ha pronunciado Elisabeth Breva, presidenta de la gaiata 15 Sequiol, tras ser conocedora de que el monumento de su sector había ganado el primer premio, que ha querido dedicar a Martí, expresidente de la gaiata 15 y festero de pro, fallecido el pasado lunes. Además, Sequiol oficializó ayer un día de luto en el sector y suspendió todos los actos programados por la comisión. Unas palabras que se han sumado a las del presentador, Javier Roig, amigo íntimo de Martí. «Castelló encendió sus luces pero para muchos se apagó una. Jorge era un hombre de luz, de pólvora y de tierra, que se fue el día de la Encesa y después de arrastrar, el día anterior, la gaiata 15», afirmó Roig antes de iniciarse el acto de la entrega de premios y ante un público que guardó un respetuoso silencio. «Su luz no se ha apagado, allá dónde estés continúa pintando vidrieras, gaiater, fester, tu luz no se apaga, solamente cambia de lugar», ha finalizado Javier Roig, quien fue siempre amigo inseparable de Jorge Martí. Por otra parte, al poco tiempo de iniciarse la entrega de premios, una bajada de azúcar de uno de los asistentes al acto ha provocado que se este se detuviera unos minutos ya que se ha tenido que reclamar a un médico entre el público. Todo ha quedado en un susto y se ha retomado el acto.

A medida que el presentador ha ido nombrando a los ganadores, animados por sus correspondientes comisiones, iban subiendo al escenario donde recibieron sus premios de manos de las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas por sus respectivas cortes de honor, así como por los concejales Sergio Toledo, Noelia Selma, Vicent Sales, Gonzalo Romero, Arantxa Miralles y Paco Cabañero, y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos.

Tras el acto, las comisiones de sector han ido a celebrar sus triunfos a sus respectivos sectores donde la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche, especialmente los de las gaiatas 15 y 6, que han mostrado una gran alegría por el máximo reconocimiento obtenido en el concurso de este año. Los presidentes de ambos sectores han recibido las felicitaciones del resto de representantes de las gaiatas, así como del món de la festa y público en general.

Ganadores concurso 2026 Mejor Gaiata 1. Gaiata 15 2. Gaiata 6 3. Gaiata 7 Mejor Gaiata Infantil 1. Gaiata 6 2. Gaiata 13 3. Gaiata 15 Mejor Llibret de Gaiatas 1. Gaiata 18 2. Gaiata 13 3. Gaiata 1 Mejor Llibret de Colles 1. Colla El Pixaví 2. Dimonis de la Plana Premis Mejor iluminación (À Punt) 1. Gaiata 17 2. Gaiata 10 3. Gaiata 4 Premis Mejor Iluminación infantil (À Punt) 1. Gaiata 11 2. Gaiata 6 3. Gaiata 17

‘Llum de Sequiol’ hace brillar a la gaiata 15

La gaiata ganadora del concurso de 2026 ha sido realizada por la propia Comisión. Es de estilo clásico donde predomina sobremanera la luz y que cuenta con diversos materiales como son el hierro y la madera y de la que destacan sus coloristas vidrieras, de estilo clásico.

‘El mirall de les fades’ da el ‘oro’ a Farola-Ravalet

El artista que ha realizado esta gaiata es Jaime Ortiz y la comisión llevaba trabajando en la misma desde abril. Es de estilo barroco art decó y cuenta con cristal, escayola y madera, entre otros materiales. Una vez más, una obra del maestro Ortiz se alza con otro primer premio.