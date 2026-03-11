Pedro Sánchez gana el segundo premio del concurso de allioli de las fiestas de la Magdalena de Castelló

Un huevo fresco a temperatura ambiente, paciencia, buenos ajos, poco aceite, sal y paciencia. Todo esto mezclado con mucho amor, ilusión y simpatía en un mortero y ya tenemos un allioli de diez. Estos son los principales consejos que este martes han explicado expertos en el arte de preparar este tradicional manjar en una nueva edición del Concurso de Allioli organizado, como ya es tradicional durante las fiestas de la Magdalena, por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza de las Aulas.

Un total de 62 participantes entre hombres, mujeres y niños, han puesto su granito para ligar el mejor allioli en media hora como máximo y bajo la mirada expectante de numeroso público y después de que las autoridades encabezadas por la alcaldesa Begoña Carrasco han presenciado el inicio del concurso.

Pedro Sánchez gana el segundo premio del concurso de allioli de Castelló / Toni Losas

Damián Gallén, del Castillo de Villamalefa, ha sido el más rápido y en ocho minutos lo ha tenido ligado y preparado.

Pedro Sánchez, apodado El Tigre, de Vila-real, es el segundo año que participa y asegura que el secreto para que el allioli no se corte es el aceite y los siete dientes de ajo que le pone. "Hago allioli desde hace más de 20 años y he hecho más de mil, todos los años hago un mortero y también para mis vecinas que me piden", ha destacado Sánchez. Un plato con el que ha ganado el segundo puesto en el concurso. Teresa de Vega, que vive entre Barcelona y Castelló, es la primera vez que participa y lo ha hecho con un mortero pequeño.

Pero el que ha hecho el mejor allioli ha sido Miguel Ángel Capilla y el tercer puesto lo ha conquistado Carlos Coll. Jamones, trofeos y morteros han sido los galardones que han logrado los ganadores que ha elegido un jurado experto formado por proveedores, collas, patrocinadores y representantes de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.